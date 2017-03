Al-Assad torna a atacar la població civil

Almenys 16 persones van morir ahir i 60 més van resultar ferides per atacs d’avions de guerra del règim de Baixar al-Assad sobre la localitat de Hamuria, ubicada a l’est de Damasc, segons l’Observatori Sirià de Drets Humans.

L’ONG, amb seu a Londres, advertia també que el nombre de víctimes mortals pot augmentar dràsticament al llarg de les pròximes hores perquè hi ha molts ferits en estat greu. A més, l’Observatori parlava de desenes de desapareguts.

Fa sis dies que els combats entre el règim i una aliança de forces de l’oposició islàmica tenen lloc a la perifèria de la capital siriana. El balanç de víctimes mortals dels dos bàndols puja ja a 200. L’atac d’ahir al matí va tenir com a objectiu un mercat de la ciutat de Hamuria: les víctimes van ser, sobretot, civils, entre els quals 8 nens.

Segons fonts del mateix Observatori, les faccions rebels haurien abandonat posicions i s’han replegat des de l’est de Damasc cap a la regió de la Guta, on la població, aïllada pel règim, pateix serioses restriccions d’aliments i d’altres necessitats bàsiques.

D’altra banda, es van registrar nous combats a la província de Hama, zona dominada pel règim, entre forces lleials i grups jihadistes formats principalment per combatents provinents del Caucas, l’Uzbekistan i el Turkmenistan.

Això passa enmig de les converses de pau de Ginebra que, amb el suport de les Nacions Unides, tenen com a objectiu -una vegada més- que s’arribi a un acord entre el règim i l’oposició. La delegació enviada per Al-Assad va arribar ahir a la seu europea de l’ONU per reunir-se amb Staffan de Mistura, el representant de les Nacions Unides a les converses. El cap negociador de l’organisme internacional, va demanar als tres països garants de l’alto el foc que prenguin mesures “urgents” per mantenir-lo. Segons va informar Efe, De Mistura ha enviat cartes als ministres d’exteriors turc, rus i iranià i ha expressat la seva preocupació per l’escalada de la violència.