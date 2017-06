Al menys una vintena de ferits al centre de Londres en el que sembla un doble atac terrorista

Al menys una vintena de ferits s'han registrat aquest nit al pont de Londres i al Borough Market, al centre de la capital britànica, després que una furgoneta de color blanc hagi embestit un grup de vianants que passejaven per la vorera. A més, segons testimonis presencials, tres persones haurien començat a apunyalar les víctimes de l'atropellament amb ganivets d'entre quinze i vint centímetres de grandària. La policia ha qualificat el succés de "incident seriós", però encara no parla d'atac terrorista. Amb tot, ja ha confirmat per Twitter el doble incident.

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes.