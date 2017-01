Aldarulls a Washington per la investidura de Trump

Diversos manifestants han tallat el tràfic i trencat vidres de cotxes i botigues en senyal de protesta per la investidura de Donald Trump. Sota els eslògans de "torna la por racista", prop de 500 persones s'han mobilitzat al centre de la ciutat i han enfocat la violència cap a símbols capitalistes com restaurants McDonald's o sucursals de Bank of America. Els incidents es produïen a dos quilòmetres del Capitoli, on Trump ha estat investit. Tot i així, les càrregues de la policia s'han dispersat a les rodalies del Mall, avinguda que finalitza al Capitoli.

Fins ara, la policia ha detingut a 95 persones. Entre els incidents s'ha pogut veure policia carregar contra periodistes que cobrien la protesta anti-Trump. També s'han registrat incidents entre votants de Trump i detractors.

Entre servei secret nord-americà, policia de Washington i altres cossos, hi havia 28.000 efectius per protegir el centre de la ciutat, on s'ha produït la investidura.