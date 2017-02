Alemanya agilitzarà les deportacions

Alemanya vol agilitzar les deportacions dels estrangers sense dret d’asil, més de 200.000 segons les últimes xifres, i per això ha dissenyat un pla que inclou la creació d’un organisme federal per gestionar les expulsions. La cancellera alemanya, Angela Merkel, va rebre ahir els primers ministres dels estats federats per tancar aquesta iniciativa, ja que, fins ara, la responsabilitat de les expulsions era dels lands.

Davant la dificultat dels estats federats per executar les deportacions, el nou centre federal coordinarà els contactes amb les ambaixades dels països d’origen per gestionar les repatriacions. També hi ha sobre la taula la creació de centres federals on quedarien internats durant “dies o setmanes” els que han de ser deportats abans de l’expulsió.

Evitar els errors del passat

L’objectiu de les mesures, criticades per les ONG, és evitar casos com el del tunisià Anis Amri, acusat de l’atemptat al mercat de Nadal de Berlín del desembre i que no va poder ser expulsat -tot i que hi havia una ordre contra ell- per diferents traves administratives.