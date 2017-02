Alemanya tria el primer president socialdemòcrata des del 1999

L’Assemblea Federal alemanya, una cambra de 1.260 membres que inclou tots els diputats del Bundestag i representants escollits pels Parlaments regionals, escollirà avui, segons tots els pronòstics, l’exministre socialdemòcrata d’Exteriors Frank-Walter Steinmeier com a president del país. Serà el primer cap d’estat d’aquesta formació política des que va ser-ho Johannes Rau entre el 1999 i el 2004.

La Gran Coalició de govern a Berlín, formada per la Unió Democratacristiana (CDU) de la cancellera, Angela Merkel, els seus germans bavaresos de la CSU i el Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), van convenir nomenar Steinmeier, de 61 anys, com a candidat conjunt. Els liberals de l’FDP també han avançat que el votaran, així que si bé oficialment concorren en l’elecció presidencial quatre aspirants més, no hi ha cap marge per a la sorpresa. La CDU/CSU compta amb 539 membres, l’SPD, amb 384 i l’FDP amb 36, un suport més que suficient per arribar a la majoria necessària per determinar el nou president de la República Alemanya -el dotzè de la història-, que prendrà el relleu de Joachim Gauck.

Per desmarcar-se de Steinmeier i de la Gran Coalició, Die Linke presenta el politòleg Christoph Butterwegge, de 66 anys, com a candidat. Els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD) tenen de candidat el seu president suplent i extresorer municipal de Frankfurt, Albrecht Glaser, de 75 anys. Els Electors Lliures de Baviera han nominat el jutge Alexander Hold (54), i el partit dels Pirates, el pare d’un dels seus delegats, Engelbert Sonnenborn (78).

Les crítiques passades a Merkel

Tot i que ara la victòria de Steinmeier es dona com a indiscutible, Merkel va haver de fer front en el seu dia a fortes crítiques dins del seu propi partit per no haver presentat cap candidat propi de la CDU. “És una decisió de sentit comú”, va justificar la cancellera. Un cop que el president del Bundestag (cambra baixa), Norbert Lammert, va renunciar a aspirar-hi, els líders de la CDU/CSU van assumir que difícilment podrien trobar cap candidat amb la mateixa bona reputació que Steinmeier.

“Som un gran partit tradicional i donarem suport a Steinmeier amb els nostres vots. Esclar que hi ha membres als quals els ha resultat difícil acceptar aquesta decisió i haurien preferit tenir un candidat propi. Però segur que Steinmeier al final comptarà amb una gran majoria de vots”, va admetre el ministre president de l’estat federat de Hessen, el democratacristià Volker Bouffier.

L’SPD torna així a fer un pas endavant en el poder representatiu del país. Coincideix, a més, amb el fet que la nominació de l’expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, com candidat a canceller per a les eleccions generals del setembre ha fet pujar els socialdemòcrates fins al 31% en intenció de vot a les enquestes.

Amb Steinmeier com a inquilí del Palau de Bellevue, l’SPD es deixa teòricament totes les opcions obertes de cara a possibles aliances postelectorals. Al capdavall, és el candidat de la Gran Coalició i té el suport de l’FDP. També una gran majoria d’Els Verds votaran qui va ser ministre de la cancelleria durant el govern roig-verd de Gerhard Schröder, i l’Esquerra, tot i presentar candidat propi, no farà mala cara a un socialdemòcrata com a cap d’estat.