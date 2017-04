Alliberats 36 yazidites després de tres anys captius de l'Estat Islàmic

Un grup de 36 persones de la minoria religiosa iraquiana dels yazidites ha estat rescatat aquesta setmana després de passar tres anys esclavitzats en mans de l'Estat Islàmic. La majoria, 27, són infants, segons apunten en un comunicat les autoritats del Kurdistan iraquià.

Segons l'ONU, tots han estat traslladats al camp de desplaçats de Duhok, al nord de Mossul, on han rebut atenció bàsica i s'han trobat amb els seus familiars.

L'ONU calcula que prop de 1.500 dones i nenes d'aquesta minoria encara són captives de l'EI i poden estar sent sotmeses a abusos i explotació sexual per part dels jihadistes. Els islamistes radicals van assassinar 5.000 yazidites l'agost del 2014 a Sinjar, al nord de l'Iraq, en el que es coneix com al primer genocidi del segle XXI i el 74è del poble yazidita. Llavors més de sis mil membres d'aquest grup ètnic van ser segrestats, dels quals gairebé 4.000 eren dones.