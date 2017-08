L'oposició keniana parla de 100 morts a mans de la policia

Les organitzacions humanitàries presents sobre el terreny informen d'almenys 11 morts durant les protestes postelectorals a Kènia, però es tem que les xifres siguin més elevades i la situació empitjori els pròxims dies. De fet, l'oposició parla de més de 100 morts, inclosos nens, en les darreres hores a mans de la policia. El partit, però, no ha donat cap prova d'aquests assassinats.

Una de les víctimes reportades per les ONG va morir a causa de trets a la ciutat de Kisumu, segons un observador de Right Watch; dues més van perdre la vida al districte de Mataarak de Matahare (Nairobi), segons afirmen fonts de l'ONG Compromís amb la Comunitat Mathare. Un altre home va morir a la ciutat de Siaya, segons els mitjans de comunicació locals.

Les protestes continuen aquest dissabte a diferents llocs del país. A Kisumu la policia ha tallat l'accés al centre de la ciutat, i al suburbi de Kibera, a la capital, les forces de seguretat llencen gasos lacrimògens contra manifestants i periodistes.

La situació es especialment tensa a Kibera, on un periodista de la televisió local KTN ha sigut arrestat aquest dissabte al matí després d'informar que la policia llançava gasos lacrimògens contra els mitjans de comunicació per evitar que els periodistes no accedissin als punts de protestes.

"No tinc temps per parlar amb periodistes, estem portant els nostres veïns als hospitals, la gent està morint", ha dit a l'agència Efe Ken Okoth, diputada de la coalició opositora per la circumscripció de Kibera, on resideixen prop d'un milió de persones. En aquest suburbi, les protestes estan conduint al saqueig de cases i negocis. Hi ha barricades als carrers i manifestants armats amb bastons i pedres.

"Hi ha botigues de kikuius [tribu a la qual pertany el president Uhuru Kenyatta] cremades i saquejos", ha dit a l'agència Efe Rosemary Odiambo, una veïna de Kibera. L'augment de la violència i el fet que els dos principals candidats siguin de tribus diferents fa témer un conflicte sectari.

La violència va esclatar aquest divendres a la nit després que la coalició de l'oposició rebutgés la reelecció del president i digués que la justícia ja no era una opció.