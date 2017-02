Almenys 4 morts en una allau a l'estació d'esquí francesa de Tignes

Com a mínim quatre esquiadors han mort avui per una allau registrada fora de pista a Tovière, prop de la frontera amb Itàlia, i que ha arrossegat en total nou persones. El grup, format per un guia i vuit esquiadors, es trobava a una alçada de 2.100 metres, segons indica el diari "Le Figaro". La Companyia Republicana de Seguretat (CRS) de Courchevel ha assenyalat que el rescat de la resta d'afectats pot demorar-se degut a les dificultats del terreny. L'estació d'esquí de Tignes ha precisat que l'allau s'ha produït a les 09.35 del matí i ha estat provocada pel pas d'aquest grup d'esquiadors, que es trobaven de vacances a la zona. La nacionalitat dels afectats es desconeix.

El risc d'allau a la zona era avui de tres sobre cinc. En el rescat hi participen diversos helicòpters, així com socorristes i monitors d'esquí que s'han prestat com a voluntaris. Els mitjans francesos han recordat que des del principi de la temporada d'esquí s'han desencadenat tretze allaus als Alps i els Pirineus.