Almenys cinc morts i una cinquantena de ferits per tornados a Texas

Almenys cinc persones han mort i gairebé 50 han resultat ferides aquest dissabte a Texas com a conseqüència de varis tornados que han afectat l'est de Dallas, al sud dels Estats Units. Les autoritats no descarten que pugui augmentar el nombre de víctimes.

Una de les víctimes circulava en un vehicle que ha estat bolcat pel tornado prop de la ciutat de Canton, al comtat de Van Zandt.El Servei Meteorològic Nacional ha confirmat que, en total, han passat per la zona tres tornados.

D'entre els ferits, que són una cinquantena, un d'ells es troba en estat crític. La Creu Roja del nord de Texas ha establert dos refugis per a les víctimes desplaçades per les tempestes. A Twitter, els testimonis dels tornados han publicat nombroses fotos i vídeos.