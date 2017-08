Almenys dos morts i desenes de ferits en un terratrèmol al sud d'Itàlia

Un terratrèmol aquesta nit passada a l'illa italiana d'Ischia ha causat almenys dos morts i una quarantena de ferits. El sisme, de magnitud 4 en l'escala de Richter, també ha provocat importants danys materials, com l'ensorrament de diversos habitatges i desperfectes en hotels del nord del territori.

Italy Earthquake in Ischia: damage and collapse. A woman died in Casamicciola, 7 people were buried and 25 wounded

El terratrèmol va sacsejar l'illa poc abans de les 21 h d'ahir dilluns. Els equips de rescat han estat treballant tota la nit i seguien fent-ho aquest dimarts per tal d'alliberar diverses persones que havien quedat atrapades entre les runes dels edificis que s'han esfondrat. Les víctimes mortals són dues dones i s'han pogut rescatar amb vida un home i un nadó de set mesos. Els bombers encara estan excavant per treure dos menors de 5 i 7 anys amb els quals mantenen contacte.

A banda d'alguns edificis, també es va esfondrar l'església de Santa Maria del Sufragio, a la ciutat de Casamicciola. Com a mesura de precaució, ahir a la nit va evacuar-se l'hospital de la localitat de Lacco Ameno perquè van detectar-se esquerdes a l'edifici, tot i que aquest matí ja s'ha reobert parcialment.

Molts habitants i turistes que es trobaven a l'illa han hagut de passar la nit a la intempèrie, i alguns visitants han abandonat l'illot aprofitant la sortida de diversos vaixells addicionals cap a la península Itàlica. El cap de Protecció Civil del país, Angelo Borrelli, que s'ha traslladat a Ischia, ha explicat que hi ha al voltant de 2.600 desallotjats, però que descarta la instal·lació de campaments, ja que seran reallotjats en els hotels i establiments que no han quedat afectats pel terratrèmol.

