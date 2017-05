Un mort i 19 ferits en un atropellament a Times Square, a Nova York

Almenys un mort i 19 persones ferides és el balanç de l'atropellament que ha tingut lloc aquest dijous a Times Square, un dels llocs més concorreguts de la ciutat de Nova York. El conductor del vehicle, un sedan vermell, ha sigut detingut per la policia, tot i que les forces de seguretat descarten un acte terrorista. El conductor, que ha sigut traslladat a comissaria, té antecedents per conduir sota els efectes de l'alcohol, i hauria estat condemnat en nombroses ocasions per aquest motiu.

L'atropellament múltiple s'ha produït quan l'home ara detingut ha pujat a la vorera a gran velocitat. L'impacte ha provocat ferides a 19 persones i la mort a una altra. Després d'atropellar la multitud, el cotxe ha xocat contra un element del mobiliari urbà i s'ha aturat. Una intensa fumera blanca surt de l'interior del vehicle.

Les característiques de l'atropellament, el fet que sigui múltiple i la velocitat de l'impacte han fet saltar l'alarma sobre la possibilitat que es tracti d'un acte terrorista, en la línia dels que han tingut lloc els últims mesos a França i Alemanya. Ubicat al centre de Manhattan, Times Square és un dels llocs més emblemàtics de Nova York i, per extensió, del planeta. És sempre ple de novaiorquesos i de turistes. Cada dia passen per la plaça entre 300.000 i 480.000 persones, fet que la converteix en un dels llocs més multitudinaris del món.

Al cap d'uns moments la policia ha descartat, si més no d'entrada, que es tracti d'un acte terrorista. Malgrat tot ha detingut el conductor. Després de l'atropellament les autoritats han tancat la zona al públic i els equips d'emergència atenen les víctimes a la via pública. Els carrers dels voltants també han quedat tallats.