Almenys 5 morts i 10 ferits en una protesta a Kabul per l’atemptat

Almenys cinc persones van morir i deu més van resultar ferides ahir a Kabul durant una protesta que es va convocar prop del lloc on dimecres va explotar un camió bomba carregat amb uns 1.500 quilos d’explosius, que va provocar un autèntic bany de sang: 90 persones van perdre la vida i mig miler van patir ferides.

Els manifestants es van concentrar per exigir justícia per a les víctimes, i corejaven consignes contra el president afganès, Aixraf Ghani, i el primer ministre, Abdullah Abdullah, als quals titllen d’“incompetents” per no poder garantir la seguretat ni tan sols a la capital afganesa.

La protesta es va convertir en violenta quan les forces de seguretat van prohibir als manifestants acostar-se al palau presidencial. Els participants van tirar pedres a la policia, que va respondre obrint foc. En teoria, els agents van disparar a l’aire, segons van assegurar fonts governamentals. Malgrat això, totes les persones que van perdre la vida durant la manifestació presentaven ferides de bala.

Ningú ha reivindicat encara l’atemptat, tot i que els talibans ja van rebutjar-ne cap responsabilitat. Els serveis d’intel·ligència afganesos consideren que la xarxa Haqqani -una subestructura del moviment integrista- va estar al darrere de l’atac i va comptar amb el suport dels serveis d’espionatge pakistanesos. Per aquesta raó, el president afganès va decidir dijous firmar la pena de mort per a onze membres de la xarxa Haqqani -que no van participar en l’atemptat, però que estaven a la presó-, com una mesura per calmar els ànims de la població després del brutal atac. Això, però, no va servir de res.

Ahir va tocar el torn al primer ministre: va fer un discurs televisat per demanar tranquil·litat. Amb tot, per avui hi ha previstes noves protestes.