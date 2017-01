Almenys tres morts en un tiroteig a un aeroport de Florida

Un tiroteig a l'aeroport internacional Fort Lauderdale-Hollywood de Florida ha deixat almenys tres morts i sis ferits, segons fonts anònimes de la policia.

Les autoritats no ha donat detalls sobre els fets però segons la cadena MSNBC, un sospitós hauria sigut arrestat.

El secretari de Premsa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, es trobava a l'aeroport i ha fet un tuit on diu que "tothom corria".

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

L'aeroport també ha fet una publicació explicant que hi havia un "incident" a la zona de recollida de maletes de la Terminal 2.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.