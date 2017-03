Almenys 47 morts en combats a les rodalies de Damasc

Els combats de les últimes 24 hores a les rodalies de la capital siriana, Damasc, han deixat 47 morts fins ara, segons ha publicat l'Observatori Sirià de Drets Humans. Hi ha hagut diversos atacs, entre ells, deu bombardejos aeris i alguns trets d'artilleria. I les víctimes s'han produït en tots dos bàndols: almenys 26 són membres de les forces governamentals, lleials al president sirià Bashar al-Assad, mentre que 21 serien de la part opositora.

L' Organisme d'Alliberació de Llevant, que es tracta de l'aliança armada de l'exfilial siriana d'Al Qaeda, ha anunciat el començament d'una nova ofensiva al barri de Yobar, al nord-est de Damasc. Tot i així, els efectius governamentals ja han llançat, com a resposta, una contraofensiva en les àrees on van avançar-se els seus adversaris, com l'estació i la zona industrial de la capital siriana.

En aquests combats, però, participen també altres faccions, com el Moviment Islàmic dels Lliures de Sham i la Legió de la Misericòrdia. I unitats castrenses, segons han fet saber fonts militars a l'agència de notícies oficial SANA, han aconseguit recuperar el control de tots els punts en què s'havien infiltrat l'exfilial d'Al Qaeda i els seus aliats, al voltant de la zona d'Al-Muamel, al nord de Yobar.