Almenys 32 morts en el dia més sanguinolent de la guerra contra la droga de Rodrigo Duterte

La policia filipina ha matat almenys 32 persones en dotzenes d'operacions antidroga en la província de Bulacan, al nord de la capital, Manila, en el dia més mortífer de la implacable guerra del president Rodrigo Duterte contra els estupefaents. Entre dilluns i dimarts a la tarda al voltant de 109 petits criminals, inclosos camells ambulants, van ser arrestats i desenes d'armes van ser confiscades, segons va dir Romeo Caramat, cap de la policia provincial.

Caramat ha informat que el nombre de víctimes i morts és el més alt fins ara, i ha defensat l'acció de la policia. El cap de policia ha declarat que les morts van ser durant els tirotejos i no pas execucions, com freqüentment els activistes han al·legat. "Hi ha alguns sectors que no ens creuen, però estem oberts a qualsevol investigació. Tot el que podem dir és que no tenim cap control de la situació. Procurem que no es produeixin enfrontaments sagnants tant com podem".

Milers de persones han estat assassinades en la campanya contra la droga des que es va llançar el 30 de juny de l'any passat, la majoria usuaris i distribuïdors de petites empreses dels barris pobres. La intensitat de la repressió ha alarmat la comunitat internacional. Els activistes i grups de drets humans diuen que la policia ha estat executant sospitosos i ha col·locat drogues i armes a les escenes dels crims. La policia i els funcionaris del govern ho rebutgen.

"32 morts a Bulacan en una incursió massiva: això és bo", va dir Duterte en un discurs. "Matem-ne 32 cada dia. Potser podem reduir el que fa mal a aquest país". El president s'ha queixat sovint de les crítiques que rep dels grups de drets humans, que soscaven la seva campanya. Aquest dimecres el president ha dit que investigaria aquestes organitzacions i encara ha assegurat: "Si estan obstruint la justícia, dispareu-los".

Bulacan ha sigut un objectiu important en la guerra contra les drogues, amb 425 persones mortes i 4.000 detinguts arrestats, segons Caramat, i s'ha convertit en el segon punt calent de la repressió fora de la zona de Manila.