Almenys tres morts en un tiroteig a la ciutat californiana de Fresno

Almenys tres persones han mort tirotejades per un individu, finalment detingut, a la ciutat californiana de Fresno, situada uns 300 quilòmetres al sud-est de San Francisco, als Estats Units, segons van informar mitjans locals.

Les primeres informacions confirmades per les autoritats, que no qualifiquen per ara els fets d'acte terrorista, parlen d'un individu que va anar obrint foc i recarregant la seva arma mentre caminava per diversos carrers del centre de la ciutat, poc abans de les onze del matí (hora de la costa oest dels Estats Units).

El sospitós del tiroteig va ser detingut després de deixar víctimes mortals en tres punts diferents: l'acompanyant del conductor d'un camió, una persona enmig d'una cruïlla i una tercera prop d'una oficina de l'organització Catholic Charities, que va morir ja a l'hospital.

El cap de la policia de Fresno, Jerry Dyer, va assegurar que el detingut és un home de 39 anys anomenat Kori Ali Muhammad, relacionat també amb la mort d'un guàrdia de seguretat d'un motel, fet que es va produir dijous passat.

"Va ser un acte aleatori de violència", va afegir l'oficial, que va detallar que en un minut es van disparar 16 trets. Les autoritats van explicar que Muhammad es va entregar mentre cridava "Al·lahu Akhbar" ("Al·là és gran"), però Dyer va indicar que és massa aviat per determinar si és o no un cas de terrorisme. L'oficial va explicar que en l'assassinat del motel del dijous, captat perles càmeres de seguretat, no va transcendir que Muhammad hagués cridat res en el mateix sentit.

Dyer va afegir que sembla que el sospitós va actuar sol, i que té un llarg historial criminal relacionat amb delictes d'armes i drogues, així com per llençar amenaces terroristes. Segons la policia, Muhammad havia escrit al seu perfil de Facebook que odia les persones blanques i el govern.