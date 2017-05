Als Estats Units, procés a set guardes de presó per deixar morir de set a un intern

Un jurat va decidir ahir, 1 de maig, que set treballadors de la presó del comptat de Milwaukee podien ser imputats per la mort de Terrill Thomas, un intern que va morir per deshidratació el passat abril de 2016.El sis membres del jurat, reunits en deliberació durant més de dues hores, van arribar aquest dilluns a la conclusió que existeixen "motius raonables" per inculpar els set guardes de presó, entre ells dos supervisors, que podrien haver tallat deliberadament el subministre d'aigua a Thomas, segons informa el New York Times. Ara, caldrà esperar la decisió del fiscal del comptat."Res d'això no hauria de passar mai en una presó americana", deia a la premsa l'advocat Erik Heipt, que representa la causa de Terrill Thomas. "Estem satisfests -afegia l'advocat- que la justícia faci el seu curs". Terrill Thomas, que patia d'un transtorn bipolar i que era a la presó per haver disparat a l'aire a la sortida d'un casino i haver ferit una persona, va ser trobat mort al terra de la seva cel·la. Havia perdut 16 kg en una setmana.