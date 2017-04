Als aparadors de l’est de Mossul ja hi ha texans en lloc de vels

Al pati de l’escola femenina de primària El Jardí de les Flors, a l’est de Mossul, hi ha set monticles de terra alineats on hi ha enterrats els cadàvers de quatre veïns del barri i de tres persones més que van portar de la part oest de la ciutat. Com que ningú ha vingut a reclamar els cossos, la directora del centre, Xada Estimar, ha col·locat davant de cada munt de terra una pedra que fa de llosa perquè quan els nens surtin a jugar al pati no les trepitgin. Durant els prop de tres anys de règim de l’Estat Islàmic l’escola va quedar oberta per als fills dels combatents de l’EI. “Ens van donar uns discos amb el nou material educatiu per imprimir-lo i repartir-lo als alumnes, i ens van fer cremar tots els llibres de text del govern”, recorda la directora. Encara que l’escola és per a nenes, fan torns amb nens, ja que l’escola per a nois del barri va ser atacada per les forces iraquianes perquè s’hi amagaven els jihadistes. Una olor desagradable inunda les aules de l’escola masculina, on encara queden les restes putrefactes d’algun soldat mort.

Una professió de risc

Durant els combats obligaven cinc professores a seguir fent classe. “Em van amenaçar de matar-me a mi i a la meva família”, explica la Khadiya, professora d’anglès. “Al llibre d’anglès només hi havia imatges de violència. Dibuixos de granades i bales, de soldats amb armes”, detalla, abans d’afegir que el seu fill de 12 anys va haver d’assistir a classe: “Havia de donar exemple com a mestra, però a casa jo ensenyava al meu fill”.

Entre les professions més represaliades durant el califat islàmic hi havia la de periodista i fotògraf. “Per a l’EI tots els periodistes érem informadors o espies. A molts de nosaltres ens van detenir durant setmanes o un mes. L’accés a internet estava controlat, els telèfons mòbils estaven prohibits al carrer. Si t’enganxaven amb un mòbil estaves perdut”, explica Ahmad Iunis, un fotògraf de Mossul que fa servir pseudònim i treballa per a diverses agències de notícies internacionals. Iunis es va moure de casa en casa, sempre amb la por al cos de ser delatat i acabar condemnat per una cort de la xaria.

Al seu company i amic Yalaa al-Abadi, de 27 anys, el van executar el gener del 2015. “Vaig enterrar les càmeres al jardí de casa. Tinc un petit portàtil amb internet amb el qual enviava les fotos que feia amb el mòbil. Tot era molt, molt arriscat. Vaig intentar escapar-me de Mossul amb la meva família, però va ser impossible. Van detenir el taxista que ens havia de portar a la frontera amb Turquia. Li havia pagat 2.000 dòlars per cada un: la meva dona, les meves dues filles i jo. Em vaig quedar sense diners i sense poder fugir“, explica. “Ara quan truco a un editor i li dic «Hola, soc l’Omar!», ningú em coneix pel meu nom. Per a tots soc Ahmad Iunis”.

La part est de Mossul ha recuperat la normalitat. Han tornat el trànsit infernal i el guirigall als carrers. En un atapeït mercat del centre, els aparadors amb maniquins vestits amb pantalons texans cenyits, vestits curts i sabates de taló substitueixen les abaies -túniques- negres i el vel integral amb què van haver de vestir-se totes les dones de Mossul quan l’Estat Islàmic governava. L’Ahmad explica que va perdre 25.000 dòlars en mercaderia tèxtil. “Vam haver de desfer-nos de totes les peces de roba i guardar-les en un magatzem de l’EI. Per poder seguir treballant no vaig tenir més alternativa que comprar abaies i vels integrals per vendre”.

Fa només uns mesos era inimaginable veure un aparador de roba interior femenina o productes de bellesa. Picardies amb transparències, calces minúscules i bodis amb puntes i lluentons que semblen trets d’un sex shop omplen ara els basars de Mossul. L’EI va imposar establiments permesos només a dones, amb els vidres de la botiga tintats, on es podien comprar productes de bellesa i roba interior. “Veníem el mateix. Tints de cabell, maquillatge, roba interior i mitges, però havíem de treure tots els productes i peces de les caixes perquè no estava permès mostrar una imatge d’una dona amb els cabells deixats anar o lluint un sostenidor”, indica una empleada d’una d’aquestes botiga per a dones on ara s’exhibeixen peces interiors.

Oblidar els tres anys passats

Amir Maruan regenta un billar que durant els últims tres anys va estar tancat. “No t’equivoquis, els nois no venen a jugar a billar perquè siguin feliços -explica-. Venen aquí a jugar perquè estan frustrats, sense feina. Venen per oblidar”. “He estat tres anys sense estudiar, així que ara no puc agafar un llibre. Quan l’obro només vull tancar-lo. He perdut l’hàbit d’estudiar i no hi ha feina”, lamenta Bilal Zaq, de 20 anys.

Mossul és una ciutat tradicional de gent conservadora per a la qual l’alcohol sempre ha sigut un tema tabú. Beure i fumar no només estava prohibit amb l’Estat Islàmic, sinó que ja abans a qui agafaven fent-ho el castigaven severament amb una pallissa amb pals. Ara, al carrer Saddam, davant del mercat de fruites i hortalisses, a la parada de taxis, uns conductors sospitosos s’estan aturats hores i hores a dins del cotxe: no són informadors dels jihadistes ni dels serveis secrets sinó venedors d’alcohol de contraban. Una cervesa es ven per 4 euros i una ampolla de 250 centilitres de vodka costa al voltant de 5 euros. “Els principals clients són els joves, però de vegades ens encarreguen més ampolles per a alguna celebració. És tanta la demanda que quan arriba la tarda ja no queda alcohol per vendre”, confessa un venedor que no vol donar el seu nom.