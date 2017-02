Amnistia Internacional denuncia execucions massives en una presó siriana

El govern sirià hauria penjat a la forca extrajudicialment i de manera col·lectiva fins a 13.000 persones, la majoria civils que es creu que eren opositors, a la presó de Saidnaya, segons un informe d'Amnistia Internacional (AI).

Aquesta ONG revela que, entre els anys 2011 i 2015, en aquest centre penitenciari s'haurien executat sistemàticament grups de 50 presos un o dos cops per setmana en plena nit i en secret, una pràctica que podria ser que encara tingués lloc.

Per a l'informe, Amnistia ha entrevistat l'últim any 84 persones, entre les quals 31 presos d'aquest centre penitenciari, i dels seus relats es desprèn que, a més de les execucions massives, també s'aplicaven "polítiques d'extermini" en forma de tortures repetides i privació de menjar, aigua i medicines.

540x306 L'abans i el després d'un dels presos al centre de Saydnaya. / ARA L'abans i el després d'un dels presos al centre de Saydnaya. / ARA

Les execucions a la forca solien fer-se els dilluns o els dimecres. Els reclusos eren cridats pel nom i se'ls comunicava que serien traslladats a altres presons, quan, en realitat, eren transferits amb els ulls embenats a una altra cel·la de Saidnaya, on eren colpejats, i després se'ls traslladava a un altre edifici per ser executats a la forca, segons l'ONG.

Un antic jutge que va assistir a aquestes execucions extrajudicials explica a AI que " se'ls mantenia [penjats] durant 10 o 15 minuts. Alguns no morien perquè eren prims, com els més joves, i el pes no els matava, així que els botxins els estiraven i els trencaven el coll".

Sense un judici real

L'ONG també conclou que cap dels detinguts executats a Saidnaya va ser sotmès a res semblant a un judici real, ja que se'ls presentava davant del que s'anomena una cort militar de campanya, en una compareixença que durava un o dos minuts.

Aquests tribunals funcionen al marge del sistema legal sirià i les seves sentències es basen en confessions extretes sota tortura, en unes vistes en les quals els acusats no tenen accés a un advocat ni se'ls dona l'oportunitat de defensar-se ells mateixos, ha informat AI.

La subdirectora de recerca de l'oficina regional d'AI a Beirut, Lynn Maalouf, ha assegurat que "els horrors descrits en aquest informe revelen una campanya secreta i monstruosa, autoritzada al més alt nivell pel govern sirià, amb l'objectiu d'aixafar qualsevol forma de dissidència entre la població siriana".

Maalouf considera que les converses de pau sobre Síria a Ginebra, previstes per a finals d'aquest mes, "no poden fer cas omís a aquestes troballes. Posar fi a aquestes atrocitats de l'executiu sirià s'ha d'incloure en l'agenda i l'ONU ha de dur a terme de immediatament una investigació independent".