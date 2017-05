Milers d'argentins clamen contra una llei que beneficia els repressors de la dictadura

Milers d'argentins s'han reunit aquesta passada matinada a la plaça de Mayo de Buenos Aires en una marxa convocada per organitzacions de drets humans, i han fet volar mocadors blancs contra la reducció de les condemnes, que una nova llei estipula, per a repressors de la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla, que va durar des del 1976 fins al 1983.

Davant de milers de persones, totes amb mocadors blancs, com a símbol de suport a les Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo (les famílies de la gent desapareguda durant la dictadura), representants d'aquesta organització van llegir un manifest on deixaven clar que "ni oblidaven ni perdonaven".

"Els delictes de lesa humanitat no són delictes comuns, no prescriuen", va dir Nora Cortiñas, una de les líders de les Madres de Plaza de Mayo.

540x306 Una integrant de l'organització Madres de Plaza de Mayo. / Martín Acosta / REUTERS Una integrant de l'organització Madres de Plaza de Mayo. / Martín Acosta / REUTERS

El Senat argentí va aprovar aquest dimecres per unanimitat un projecte que restringeix l'aplicació de la reducció de condemnes pels delictes de lesa humanitat, després que el Tribunal Suprem argentí decidís aplicar l'anomenat "còmput 2x1" a un repressor de la dictadura de Videla.

Cortiñas va agrair al Senat el seu gest i va dir que la decisió dels membres del tribunal era immoral.

Aquesta decisió del Suprem ha provocat moltes crítiques, sobretot, per part de l'oposició argentina d'esquerres, que, durant els anys de Néstor Kirchner i la seva dona, Cristina Fernández de Kirchner, van veure com s'establien comitès i investigacions per castigar els repressors de la dictadura.

L'actual president argentí, Mauricio Macri, de tendència més conservadora, considera que les víctimes ja han estat reparades i que, per tant, el seu Govern no ha de fer més passos en aquest sentit.

540x306 Manifestants encenen veles en record a les víctimes de la dictadura de Videla, aquest dijous. / Martín Acosta / REUTERS Manifestants encenen veles en record a les víctimes de la dictadura de Videla, aquest dijous. / Martín Acosta / REUTERS

"Aquí està el poble, un poble més savi, més compromès, més fort, per resistir aquestes envestides que intenten portar-nos a un passat sinistre i que volen consolidar-se com un present i un futur", ha dit, durant la manifestació, una portaveu de les Madres de Plaza de Mayo, que, després, va respirar alleujada: "Afortunadament la societat ha reaccionat amb fermesa".

2x1

El "còmput 2x1" estableix que si la detenció preventiva d'un imputat dura més de dos anys (si el detingut està a presó més de dos anys abans que se'l jutgi), a partir de llavors cada dia es computarà per dos a l'hora d'establir-li una condemna.

La setmana passada, el Tribunal Suprem argentí va prendre la decisió d'aplicar-la a Luis Muiña, condemnat el 2011 a 13 anys de presó per tortures i segrests durant la dictadura militar de Videla.

540x306 Milers de manifestants s'han reunit aquest dijous a Buenos Aires per clamar contra la dictadura de Videla. / Martín Acosta / REUTERS Milers de manifestants s'han reunit aquest dijous a Buenos Aires per clamar contra la dictadura de Videla. / Martín Acosta / REUTERS

La iniciativa del Senat aprovada aquest dimecres per acord de tots els partits, però, estipula que aquest "còmput 2x1" no podrà aplicar-se en delictes de lesa humanitat, genocidi i crims de guerra.

En aquest sentit, el president Macri, s'ha manifestat en contra de la decisió del Suprem, la qual ha considerat de ser un "mecanisme a favor de la impunitat".

"Estic en contra de qualsevol eina que jugui a favor de la impunitat. Més encara quan aquesta eina es vol aplicar per delictes de lesa humanitat", ha dit Macri aquest dijous.