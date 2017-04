La justícia argentina descarta que Macri cometés blanqueig de capitals

La justícia de l'Argentina ha descartat aquest dilluns que el president del país, Mauricio Macri, cometés un delicte de blanqueig de capitals.

Macri, investigat després d'aparèixer en la filtració dels ' papers de Panamà', seguirà sent processat, ja que el magistrat considera que existeix possibilitat de delicte: Macri podria haver "omès maliciosament" la seva participació en dues empreses en paradisos fiscals sense citar-les a les seves declaracions de béns i actius.

La filtració periodística de documents del gabinet d'advocats panamenys Mossack Fonseca, els anomenats 'papers de Panamà', va revelar l'abril de l'any passat que el cap d'estat argentí figurava com a membre directiu de Kagemusha, una empresa inscrita al Panamà, i Fleg Trading Ltd, registrada a Bahames.

Després de la filtració, que relaciona polítics i empresaris de tot el món amb empreses opaques en paradisos fiscals, un diputat opositor va presentar una denúncia contra Macri, que, en aquell moment, va declarar que Fleg Trading va ser creada pel seu pare per fer una inversió que mai es va acabar realitzant.

"Aquestes companyies mai van tenir activitat, i l'aparició del meu nom com a directiu és un fet purament formal, a petició del meu pare", va dir el president argentí, que també va assegurar que tots els seus béns estan perfectament declarats a la Hisenda argentina.

Aquest dilluns, la justícia argentina ha reconegut que Fleg Trading va ser donada de baixa l'any 2008, i que Kagemusha va ser dissolta per morositat el 2006. "No hem vist actes concrets que puguin indicar que s'hagi comès blanqueig de capitals. No hem trobat proves vinculades a transaccions sospitoses, ni comptes o moviments bancaris de procedència dubtosa", ha dit el jutge.

Continua la investigació

No obstant això, el tribunal que ha portat el cas s'ha mostrat incompetent per seguir amb el cas i ha remès la causa a un altre jutjat perquè investigui una presumpta "omissió maliciosa" de Macri.

Per fer-ho, el jutge ha demanat "l'extracció de testimonis de les parts implicades" i enviar-los a la cambra penal econòmica perquè estableixi el tribunal competent per investigar aquesta segona part de la causa.

A més de Macri, als 'papers de Panamà' també hi apareixien altres polítics internacionals, com l'exministre de Foment espanyol José Manuel Soria; el president d'Ucraïna, Petró Poroixenko; l'entorn del president rus, Vladímir Putin, i l'expresident islandès, Sigmundur Gunnlaugsson, que, com el ministre espanyol, va dimitir per la seva implicació en les filtracions.