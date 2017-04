Arkansas executa dos presos més

L'Estat d' Arkansas ha executat aquest dimarts a la matinada Jack Jones i Marcel Williams condemnats a mort, per crims comesos el 1995 i 1994 respectivament.

Aquesta és la segona aplicació de pena de mort en pocs dies a Arkansas i la primera vegada que s'aplica una execució doble als Estats Units des del 2000.

Tots dos, morts amb dosis letals de midazolam, van ser condemnats a aquesta pena per delictes similars: Jones va violar i assassinar una dona per després intentar matar la seva filla, mentre que Williams va segrestar, violar i assassinar una jove.

Els dos executats d'aquest dilluns formaven part d'un grup de vuit presos que el governador d'Arkansas, el republicà Asa Hutchinson, volia matar en un lapse d'onze dies abans que caduquessin les dosis de midazolam, un sedant difícil d'obtenir perquè les farmacèutiques no volen vendre'l a l'administració per a la pena de mort.

Fins ara, Arkansas ha posat fi a la vida de tres d'aquests vuit presos; quatre han obtingut suspensions temporals per part de la Justícia i el vuitè, Kenneth Williams, encara podria ser executat aquest dijous per un assassinat comès el 1999, durant una fuga de la presó. Llavors, Williams complia una condemna per homicidi.

Abans de ser executat aquesta matinada, Jones, en les seves últimes paraules, ha demanat perdó a Lacy, la nena d'onze anys a qui va deixar sense mare el 1995, i que estava al moment de l'aplicació de la pena capital.

"No sóc un monstre"

"Espero que amb el temps puguis saber qui sóc realment i que no sóc un monstre", ha dit Jones. Amb tot, 22 anys després, la jove s'ha mostrat "satisfeta que s'hagi fet justícia".

Jones i Williams --l'altre executat aquest dimarts a la matinada-- són la vuitena i novena persona, aquest 2017, als qui s'aplica la pena de mort als EUA.

Des que es va reinstal·lar aquesta pena, fa quatre dècades, als Estats Units s'ha executat 1.451 persones: Arkansas n'és responsable de 30 d'elles, lluny de Texas, en primera posició. En aquest Estat s'han dut a terme 542 execucions.