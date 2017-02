Assessors de Trump mantenien contactes amb l'espionatge rus

Registres telefònics i trucades punxades demostren que assessors de la campanya electoral de Trump van mantenir contactes amb alts càrrecs de l'espionatge rus un any abans de les eleccions, informa 'The New York Times'. La notícia coincideix amb la dimissió, dimarts passat, de l'assessor de seguretat de Trump, Michael Flynn, per haver mentit sobre la seva relació amb les autoritats russes.

Segons informa el rotatiu, les comunicacions van ser interceptades per les forces de seguretat dels Estats Units en el marc de la investigació sobre espionatge que es va fer durant les eleccions. Segons van concloure, el Kremlin hauria estat maniobrant per denigrar la candidata demòcrata, Hillary Clinton, i afavorir el triomf de Trump.

Els investigadors volien saber si des de la mateixa campanya de l'empresari s'estava col·laborant amb la trama de ciberatacs russa, i va ser en aquell moment quan van descobrir aquests contactes amb almenys quatre persones (entre les quals, el cap de campanya, Paul Manafort). No obstant això, no han trobat proves de col·laboració.