‘Au revoir’, François Hollande

François Hollande tanca avui la porta a cinc anys de mandat al capdavant de la República Francesa amb un balanç decebedor. De fet, és el president més impopular des que el 1958 el general De Gaulle va instaurar la Cinquena República. Fins a Hollande, el rècord l’ostentava un altre president socialista, François Mitterrand. Però, per què Hollande ha despertat tanta insatisfacció i descontentament entre els francesos?

Hi ha diversos moments clau en el seu mandat que podrien ser l’origen de la impopularitat de qui durant 11 anys va ser el primer secretari del partit socialista francès. Per exemple, el viratge socioliberal que va abraçar a mitja legislatura. Llavors Hollande -que quan era candidat s’havia venut com l’enemic del món de les finances- va nomenar com a primer ministre Manuel Valls, membre de l’ala dreta dels socialistes. És per això que els representants de l’altre extrem del partit, els de l’ala esquerra -Benoît Hamon i Arnaud Montebourg-, van abandonar-lo, tant a ell com al govern que presidia. El debat frustrat, però letal, sobre la retirada de la nacionalitat francesa als condemnats per terrorisme o bé la contestada reforma laboral han sigut determinants per a la impopularitat del líder socialista, i no han pogut ser contrarestats per èxits com l’acord històric contra el canvi climàtic signat a París i l’aprovació de la llei del matrimoni homosexual. Amb tot, molts analistes consideren que els seus pèssims resultats a les enquestes tenen un altre origen que no té a veure amb la seva gestió. Quin?

Un president que s’amaga

Alguns apunten que la causa d’aquesta desafecció té a veure amb la seva personalitat. “El que més destaca d’Hollande és la seva capacitat per dissimular la seva pròpia personalitat, les seves emocions, els seus turments, els seus impulsos”, explica Fabrice Lhomme, un dels autors del llibre Un président ne devrait pas dire ça.

“Aquest és un dels seus grans drames: la incapacitat de dir qui és en el fons”, afegeix el periodista, que creu que “d’això els francesos se n’han ressentit molt”.

Els atemptats del 13 de novembre del 2015 a París van marcar un abans i un després en el fins llavors jovial i sempre de bon humor Hollande: “Les víctimes són com els meus fills, perquè són de la generació dels meus propis fills”, va confessar, una frase que no va repetir en el seu discurs oficial d’homenatge a les víctimes. No ho va fer perquè no volia convertir l’acte en un “homenatge personal”, però el cert és que, el fet que no ho fes, revela, en efecte, aquesta incapacitat seva de mostrar-se, que perjudica la seva imatge de cara als francesos, més acostumats al carisma d’altres figures. “Si hi ha una cosa que François Hollande odia és exposar els seus sentiments”, diu Lhomme.

¿Hollande haurà sigut, doncs, un president massa normal? “Té les qualitats de l’home honest del segle XVII, que són catastròfiques per a un president”, precisa el sociòleg polític Philippe Braud. “Sap escoltar, sap no imposar-se massa i té intel·ligència per entendre els punts de vista més diversos”, per tant, li “és més difícil decidir”. Hollande “és, potser, massa intel·ligent per a una funció com aquesta”, a la qual avui posa punt final.