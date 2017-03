Avenç històric del Sinn Féin a Irlanda del Nord

Els republicans del Sinn Féin (SF) han aconseguit uns resultats històrics a les eleccions d’Irlanda del Nord. Tot i que els comicis es van celebrar dijous, el recompte va ser molt llarg i no va acabar fins ahir a les tres de la matinada. Fins a l’últim moment, el Sinn Féin va fregar la victòria però finalment va quedar en segona posició, darrere del Partit Democràtic Unionista (DUP). La diferència en vots ha sigut només de 1.168. El DUP ha obtingut 28 escons, i el Sinn Féin, 27. L’avantatge que tenien els unionistes des de les eleccions de l’any passat s’ha esvaït.

A més, en una sacsejada extraordinària de l’escenari habitual nord-irlandès, la suma dels partits unionistes ha perdut la majoria absoluta, cosa que passa per primer cop des dels acords de pau del 1998. La davallada del DUP, per sota dels 30 diputats, pot tenir importants conseqüències perquè a Irlanda del Nord qualsevol partit ha de tenir 30 escons per establir un veto a polítiques concretes. Durant la legislatura passada, el DUP havia utilitzat aquest mecanisme per impedir, per exemple, l’aixecament de la prohibició al matrimoni entre parelles del mateix sexe que encara impera a Irlanda del Nord i per restringir accions de protecció a la llengua gaèlica.