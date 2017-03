Avenços “significatius” en la investigació de Londres

Khalid Massud no era Khalid Massud. Com a mínim, no abans que es radicalitzés, presumptament a partir del 2003, després de la seva última estada a la presó. Scotland Yard va informar ahir que la primera identitat del responsable de l’atac a Westminster de dimecres era Adrian Russell Elms. Va ser un nen de mare soltera nascut el dia de Nadal del 1964 que, segons el Daily Mail, hauria patit un “lleu racisme” per ser l’únic xaval negre de l’escola secundària on estudiava. Russell havia fet servir diferents àlies, però el de Massud l’hauria adoptat en convertir-se a l’islam. Havia figurat en el radar de l’MI5, però el canvi de nom oficial, una possibilitat legal al Regne Unit, li pot haver permès crear un passat net de qualsevol relació perifèrica amb el radicalisme.

La policia encara investiga si va actuar sol o va estar dirigit per l’Estat Islàmic, organització que l’endemà de l’atemptat el va reivindicar i va designar l’autor com un “soldat” seu. D’altra banda, ahir hi va haver dues detencions “significatives” més, en paraules de Mark Rowley, cap antiterrorista de la policia metropolitana de Londres. Ara els detinguts són quatre, després que hagin deixat anar sense càrrecs set dels arrestats. Durant la jornada van continuar les operacions amb la confiscació de tres vehicles a Birmingham, epicentre de la investigació. En total, s’han escorcollat vint-i-un domicilis arreu del país.

Dubtes clau sobre l’atacant

L’allau de detalls sobre el terrorista, fins i tot la confirmació que va viure a l’Aràbia Saudita durant quatre anys, on hauria treballat com a professor d’anglès, no aconsegueixen esvair dubtes clau sobre els fets, que Rowley va resumir en si “va actuar totalment sol però inspirat per propaganda terrorista o va ser encoratjat i va rebre el suport” d’altres persones directament. L’activitat que Russell va deixar al WhatsApp minuts abans d’envestir els vianants al pont de Westminster pot aportar dades rellevants sobre si tenia còmplices o no.

Que tingués 52 anys és un altre dels factors que distorsionen el retrat de Russell, sobretot si se’l compara amb altres terroristes d’inspiració jihadista. La gran majoria dels que han actuat a Occident els últims mesos no superen la trentena.

Sobre tots aquests punts, Charlie Winter, especialista del Centre Internacional per a l’Estudi de la Radicalització i la Violència Política, amb seu a Londres, va assegurar a l’ARA que “l’Estat Islàmic tenia alguna mena de vincle amb l’agressor però no coneixement de l’atac”. Winter creu que “podria haver-lo inspirat però sense tenir-hi cap paper logístic”. “En les últimes 48 hores, en què he estat monitoritzant les comunicacions de l’EI curosament, en cap han esmentat Londres”, va explicar Winter. Un parell de podcasts i una publicació d’11.000 paraules són l’objecte de l’anàlisi de Winter. “El moment en què vivim és el dels mètodes gens sofisticats però de gran impacte. És el que hem esperat al Regne Unit durant molt de temps i és molt més difícil d’aturar que no un altre tipus d’atac que impliqui la utilització d’explosius o armes, que deixen molt més rastre”.