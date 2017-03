Azzedine Karrat: “Wilders és un problema, però no marxarem d’Holanda”

Azzedine Karrat és, des de fa quatre anys, l’imam de la mesquita d’Essalam de Rotterdam, la més gran d’Holanda. Té 30 anys -una edat molt jove per ser imam- i parla un perfecte neerlandès perquè va créixer a Holanda, on va emigrar amb la seva família quan era petit. Karrat rep l’ARA al seu despatx pocs dies abans de les eleccions que Holanda celebrarà el 15 de març.

El partit xenòfob de Geert Wilders (PVV) ha guanyat suport a base d’insultar els musulmans. Li fa por el discurs antiislam?

La gent veu la tele i escolta la ràdio i cada dia hi ha alguna notícia sobre els musulmans. La majoria, negatives. No tinc por, però sí que soc prudent sobre el futur. Som musulmans, amb la nostra identitat, i formem part de la societat holandesa. Els polítics i el govern ens han d’acceptar com a part de la solució, no només com a part del problema.

¿Els partits populistes afegeixen més llenya al foc de les dificultats de la comunitat musulmana?

Wilders és un problema però no és l’únic que tenim. Això sí, no marxarem d’Holanda. Som aquí i aquí ens quedarem.

Wilders vol tancar les mesquites i prohibir l’Alcorà...

Que els cremi tots, no hi tinc cap problema perquè l’Alcorà no és només un text, és una manera de pensar, és una filosofia de vida. I l’he memoritzat: podria recitar les seves 600 pàgines.