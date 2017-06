Banksy retira l'oferta de regalar una impressió als votants anticonservadors

El conegut grafiter Banksy va anunciar a la seva web la setmana passada que regalaria una impressió exclusiva als votants anticonservadors de Bristol que li enviessin una fotografia del seu vot. Les conseqüències no han trigat a arribar. La policia de Somerset i Avon ha anunciat al Twitter que investigaria l'oferta i, finalment, el grafiter ha anul·lat la crida amb una publicació a la web en què diu que ha hagut de cancel·lar-la perquè la comissió electoral volia "invalidar el resultat electoral".

La policia ha qualificat l'oferta d'"ofensa criminal" per acceptar un regal a canvi de fer un vot determinat i ha avisat que les persones que hi participessin serien investigades.

Statement in relation to the offer of a free #Banksy print in exchange for people voting a certain way in the forthcoming general election. pic.twitter.com/XtV5T0Qnbn