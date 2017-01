Els 10 discursos imprescindibles de Barack Obama

Barack Obama deixarà d'ocupar el Despatx Oval el 20 de gener, quan Donald Trump farà el tradicional jurament a les portes del Capitoli sota l'atenta mirada del món sencer.

Des de l'Obama senador, quan l'any 2004 es va donar a conèixer com un dels grans actius de la política nord-americana dels últims anys, fins que fa uns dies va pronunciar les últimes paraules adreçades com a president d'un país que ha governat amb fermesa des del 2008, Obama ha fet front a una mica de tot.

Avui, amb nostàlgia, ningú sap si les seves polítiques reformistes passaran a l'oblit per la presa de possessió de Trump, però està que els seus discursos seguiran ressonant com encara ho fan els de Kennedy o Luther King Jr.

2004: L'Obama senador

Molts diuen que va ser el discurs que el postularia com a president quatre anys més tard. Un jove Barack Obama aspirant a senador, va ser comparat amb el mateix Martin Luther King Jr.

2008: El dia del 'Yes We Can'

Ningú podia imaginar aquest dia, però el somni es va complir. El primer president negre aspirant a ocupar la Casa Blanca va guanyar les eleccions davant John McCain. La comunitat afroamericana va viure amb orgull un discurs que passarà a la història.

Investidura: Obama ja és president

Barack Obama va jurar el càrrec de president a les portes del Capitoli, com és tradició als Estats Units.

2009: Obama, Nobel de la Pau

Poc després d'arribar a la Casa Blanca, l'Acadèmia sueca va guardonar Barack Obama amb el Nobel de la Pau per la seva lluita en la cooperació dels pobles i la seva visió d'un món lliure d'armes nuclears.

2011: El tiroteig de Tucson

Durant la seva primera legislatura va tenir lloc el famós tiroteig de Tucson, on la congressista Gabrielle Giffords va resultar greument ferida. Al succés van ser tirotejades 18 persones més.

2012: Obama anuncia l'execució de Bin Laden

El president va tancar un capítol deu anys després de produir-se el atacs de l'onze de setembre.

L'Estat Islàmic entra en l'agenda nord-americana

L'any 2014, Barack Obama es va dirigir a la nació per parlar de l' Estat Islàmic. El president va destacar la brutalitat de les accions d'aquest grup terrorista i els va declarar la guerra.

La matança de Charleston

El 17 de juny de 2015 un jove va entrar a l'església Metodista Episcopal Africana i va disparar indiscriminadament contra els que s'hi aplegaven. Nou persones van morir, entre elles el senador i pastor Clementa C. Pinckney.

El president trepitja l'illa de Cuba

Més de 50 anys després, un president nord-americà va aterrar al país cubà amb la pretensió de posar fi al bloqueig que pateix el país.

Obama s'adreça per última vegada a la nació nord-americana

El president Barack Obama es va adreçar dimarts a la nit a la nació nord-americana per última vegada com a president dels Estats Units. Obama va tenir paraules per a la desigualtat econòmica, la lluita racial i l'apatia dels votants. Vuit anys després del famós 'Yes We Can', va pronunciar el 'Yes We Did', per acabar envoltat de Michelle i les seves filles.