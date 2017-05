Barnier avisa Londres de la importància de complir compromisos a l'hora del Brexit

El negociador de la Comissió Europea pel " Brexit", el francès Michel Barnier, ha subratllat en roda de premsa aquest dimecres que la suma que el Regne Unit haurà de pagar per sortir de la Unió Europea "no és ni un càstig ni un impost", sinó que respon als compromisos adquirits per Londres.

"Es van adoptar uns compromisos i aquests s'han de complir, és una qüestió de responsabilitat", ha dit Barnier durant la presentació a la premsa de la recomanació de la Comissió Europea per l'obertura de negociacions amb el Regne Unit.

Barnier ha advertit que no respectar els compromisos adquirits "és una situació que podria explotar". El negociador europeu ha volgut subratllar també que els vint-i-set mai no han pretès "demanar un xec en blanc al Regne Unit". És qüestió, ha afegit Barnier, "que el Regne Unit pagui els seus comptes".

A banda, Barnier ha insistit que els tres punts principals per centrar les negociacions són: la protecció dels drets dels ciutadans, l'acord financer i la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda.

A més, Michel Barnier ha reconegut la dificultat del divorci i ha recalcat la necessitat de "ser transparents" en tot el procés.