10 detinguts en una manifestació pro Trump a Berkeley

Aquest cap de setmana s'han manifestat centenars de persones arreu dels Estats Units per donar suport al president Donald Trump, que està en un dels moments més baixos des que va ser nomenat president a causa de l'escàndol dels contactes de membres del seu equip amb el Kremlin.

Les manifestacions s'han fet amb el lema " March4Trump", una etiqueta que de seguida ha corregut per les xarxes socials.

Una de les manifestacions amb més concurrència ha sigut a Palm Beach, Florida, on s'han ajuntat prop de 300 persones just davant la residència del republicà, que hi passa el cap de setmana, i en un moment ha sortit a saludar-los.

A Berkeley, ciutat de l'estat de Califòrnia, de majoria tradicionalment demòcrata, hi ha hagut durs enfrontaments entre els manifestants pro Trump i els detractors del president.

Fights starting to break out in Berkeley. pic.twitter.com/4XrhOv0kMg — The Current Year (@TheeCurrentYear) 4 de març de 2017

Diverses persones amb cascos de moto i màscares de gas s'han clavat cops de puny i han llançat bombes de fum i gasos lacrimògens. La baralla s'ha acabat amb 10 detinguts i com a mínim 2 ferits, que han sigut atesos pels serveis paramèdics, un dels quals amb sang al cap i l'altre amb talls a la cara.