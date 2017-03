Batalla campal entre defensors i detractors del president

Centenars de defensors del president nord-americà, Donald Trump, es van manifestar en diverses ciutats de 28 d’estats del país dissabte amb el lema “Esperit d’Amèrica”. El seu objectiu era donar suport al mandatari, assetjat per l’escàndol dels contactes del seu equip amb Rússia i les crítiques que han rebut algunes de les seves polèmiques decisions, com el veto migratori.

La majoria de concentracions es van desenvolupar sense incidents. Tot i així, la celebrada a Berkeley, Califòrnia, que va reunir unes 200 persones, va acabar en una gran batalla campal. Els manifestants es van enfrontar amb desenes de detractors de Trump, que van acudir a la cita per protestar per aquesta campanya de suport al president. La policia va detenir 10 persones i hi va haver 7 ferits, segons l’agència AP.

Berkeley ja va ser notícia fa unes setmanes per les protestes que hi va haver a la famosa universitat de la ciutat contra la conferència del periodista de la web de notícies d’ultradreta Breitbart News Milos Yiannopoulos. L’acte es va haver de cancel·lar i Yiannopoulos va deixar el mitjà en què treballava fa uns dies per unes declaracions en què defensava la pederàstia.

Les manifestacions en diferents ciutats del país -Nova York, Washington, Nashville, Denver o Miami- van ser molt menys nombroses que les que es van produir el dia després de la inauguració de la presidència de Trump. “El president ha promès protegir les nostres fronteres, i això és exactament el que està fent”, va afirmar a Reuters Meshawn Maddock, un dels organitzadors de la manifestació que va reunir prop de 200 persones a Lansing, Michigan -un dels estats clau que van donar el triomf a Trump.

Per a l’exmilitar David Moore, de 42 anys, les manifestacions deixaran clar que està “bé” expressar “el suport al president i el país”. Moore va participar en l’acte de San Diego, que va reunir unes 200 persones. Els manifestants portaven banderes dels Estats Units i cartells a favor de Trump. Entre desenes i centenars de persones -segons la ciutat- van protestar contra aquestes concentracions.