Beppe Grillo arracona l’euroescepticisme i vol integrar-se a la família liberal

Toca dir adéu a l’euroescepticisme a canvi d’intentar arribar al govern d’Itàlia. El líder del moviment antisistema Cinc Estrelles(M5S), el còmic genovès Beppe Grillo, acaba de donar cop de porta al grup dels euroescèptics que compartia amb els britànics de Nigel Farage al Parlament Europeu, i ara truca a la porta de l’europeista Aliança dels Liberals i Demòcrates (ALDE).

El gir polític és inesperat: Grillo l’anunciava per sorpresa diumenge al vespre, afirmant que amb la sortida dels britànics de la UE, al moviment li cal buscar un nou grup per a ser més influents a l’Eurocambra. Alguns dels dirigents del M5S han expressat contrarietat pel canvi de rumb. Però dilluns mateix el 78,5% dels inscrits al moviment han ratificat l’estratègia proposada pel seu líder en una votació 'online'.

Dit i fet, l’ALDE votarà dimarts si accepta el que molts dels seus eurodiputats veuen com un incòmode company de camí. El líder de l’ALDE, Guy Verhofstadt, tracta de convèncer els seus col·legues que incorporar els antisistema italians permetrà al grup ser més influent en la política europea gràcies a la incorporació dels seus 17 eurodiputats. Això els permetrà tornar a ser el tercer grup polític a l’Eurocambra i esdevenir grup frontissa, decisiu, entre els dos principals grups europeus, el dels socialistes i populars. A més, Verhofstadt ho ven com una oportunitat de reconduir els italians cap a una política més constructiva, fent-los firmar un manifest en què es plasmi com no pretenen abandonar la UE, sinó reformar-la des de dins.

A Grillo aquest canvi li serveix per donar a entendre als italians que haver demanat un referèndum sobre la sortida de l’euro no vol dir necessàriament ser antieuropeu, sinó criticar allò que no funciona de la UE. Deixaria, per tant, de fer por a l’electorat menys procliu a acceptar sotracs en la tradicional política europea del país.

El gir de Grillo arriba després de la dimissió com a primer ministre del líder del Partit Demòcrata (PD) italià, Matteo Renzi, el mes passat i quan es dóna per descomptat que el govern del seu successor, Paolo Gentiloni, durarà el temps just per pactar una reforma electoral que doni pas a la convocatòria de noves eleccions.

Els problemes de Grillo

La cita electoral, prevista presumptament per a la primavera, enxampa M5S en crisi: el suport popular havia anat creixent –tot i que de manera irregular– en les últimes convocatòries, i fa mig any havia conquerit la simbòlica alcaldia de Roma. Però la nova alcaldessa romana, Virginia Raggi, ha donat una imatge d’ineficàcia en ser incapaç de formar un equip estable i potent que pogués redreçar els eterns problemes de la capital i, a més, ha defensat la inclusió d’alguns col·laboradors que han acabat imputats per corrupció. És més: aquesta setmana Raggi ha de ser interrogada per la justícia i no s’exclou que sigui imputada sobre dos presumptes abusos de poder comesos en el breu temps que és alcaldessa. Aquests problemes amb la justícia han indisposat un moviment que naixia, en bona part, per acabar amb la corrupció i el clientelisme del sistema polític italià.

L’anunci de Grillo d’adhesió a l’ALDE precisament aquesta setmana li permet distreure, almenys en part, l’atenció mediàtica dels problemes amb la justícia de Raggi. I pot rellançar el moviment de cara a les possibles eleccions de primavera. És ara o mai: el moviment ha de poder guanyar les eleccions generals aprofitant la relliscada de Renzi al referèndum sobre la reforma de la Constitució que va acabar perdent.

El líder de l’antieuropea Lliga Nord, Matteo Salvini, ara es frega les mans: espera recollir els vots dels electors antieuropeistes de Grillo. El M5S, ha dit, “passa de les barricades a les poltrones del poder”. També la vicesecretària del Partit Demòcrata de Renzi, Debora Serrachiani, ha atacat Grillo en considerar que “mobilitza les masses del web com feia el dictador Mussolini a plaça Venècia de Roma”.