Blair crida a aturar el Brexit

Tony Blair va donar ahir un cop sobre la taula i va passar al contraatac amb una missió concreta: “persuadir” els britànics perquè repensin la decisió que van prendre el 23 de juny del 2016 de sortir de la Unió Europea (UE) i així fer-se enrere del “penya-segat” en què s’han situat. En una compareixença a la City, el primer ministre laborista entre el 1997 i el 2007 va fer-ne l’al·legat en un poderós i enèrgic discurs d’oposició al “Brexit a qualsevol preu”, que promou el govern de Theresa May. És un govern, va dir, que “només té al cap el Brexit, que hi pensa durant la vigília, que hi medita abans d’anar a dormir i que és la matèria dels seus somnis; no li importa res més”. Per culpa d’això, Blair va assegurar que el govern no té en compte qüestions “com la sanitat, l’educació, el futur de la globalització, el desafiament de l’economia moderna, les noves revolucions tecnològiques i ni tan sols, ironia d’ironies, una veritable política d’immigració”.

Per dur a terme l’ambiciós i incert objectiu, Blair va demanar la construcció “d’un moviment transversal que s’estengui a través dels diferents partits i que posi en pràctica noves formes de comunicació”. I va assegurar: “Aquest no és el moment de la retirada, la indiferència o la desesperació. És el moment d’aixecar-se en defensa del que creiem, amb calma, amb paciència, i guanyar la discussió per la força dels arguments, sense por i amb la convicció que actuem en defensa dels veritables interessos del Regne Unit”.

Burles de Johnson

Les reaccions a les seves paraules van tenir un ressò immediat. Les xarxes socials van recollir tota mena d’elogis i crítiques. Piulades com les del seu cap de comunicació, Alastair Campbell, o l’exfutbolista Gary Lineker l’elogiaven. També ho feia l’ex viceprimer ministre de David Cameron, el liberaldemòcrata Nick Clegg, un dels organitzadors del fòrum en què va parlar Blair.

A l’altra banda de la trinxera, pesos pesants del Brexit van utilitzar la ironia amb la llengua força esmolada. Va ser el cas del ministre d’Exteriors, Boris Johnson, que contra la crida de Blair “d’aixecar-se” per oposar-se al Brexit va dir: “[El que cal és] aixecar-se del sofà i tancar la televisió la pròxima vegada que Tony Blair aparegui a la pantalla insultant la intel·ligència dels britànics i amb maneres condescendents”.

Una de les afirmacions que més dards li van valdre va ser la presumpta ignorància de les conseqüències del Brexit, una decisió basada en un “coneixement imperfecte que ara esdevindrà coneixement informat”. Blair s’havia posat la bena abans de la ferida: “Sí, el poble britànic va votar per sortir d’Europa. I estic d’acord que la voluntat de la gent ha de prevaldre. I estic d’acord que en aquest moment no hi ha desig generalitzat de tornar a pensar-hi. Però la gent va votar sense el coneixement dels termes del Brexit. A mesura que es fan clars, és el seu dret canviar d’opinió”.

Va esmentar alguns dels termes. Per exemple, l’impacte que ja està tenint el Brexit en el cost de la vida -“el preu dels productes d’importació als supermercats està pujant”, va dir-, la possibilitat que el Regne Unit es dissolgui si hi ha un nou referèndum a Escòcia i l’evidència que la Seguretat Social no rebrà els 350 milions de lliures setmanals més que els brexiters prometien. “Per descomptat, el Regne Unit pot i podria sobreviure fora de la UE”, va dir, però va matisar que “fer el millor dins d’una mala situació no altera el fet que no és intel·ligent posar-se en aquesta posició”. El laborista més votat també va responsabilitzar el seu partit del Brexit. “El debilitament laborista n’és el facilitador. Odio dir això, però és cert”. I també, però, que ell mateix és un dels grans responsables de la crisi de l’esquerra britànica.