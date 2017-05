Boko Haram allibera 82 de les 220 nenes de Chibok segrestades el 2014

L'exèrcit de Nigèria ha anunciat aquest diumenge que l'organització terrorista Boko Haram ha alliberat 82 de les 220 nenes que van segrestar el 2014 a la localitat nigeriana de Chibok, després de l'excarceració de dos milicians que es trobaven sota custòdia dels Serveis d'Intel·ligència de Nigèria i d'haver pagat una important rescat.

Les forces de seguretat també han indicat que en el procés de negociació per a la posada en llibertat de les nenes hi han participat diversos alts càrrecs del Departament de Seguretat de l'Estat, així com del Govern Federal, els Serveis d'Intel·ligència i les forces de seguretat del país, segons ha informat SaharaReporters.

La Creu Roja, amb la col·laboració de l'Exèrcit, ha traslladat els detinguts a la localitat de Banki, a l'estat de Borno, on han estat recollits per diversos membres de Boko Haram. Aleshores, les nenes han estat lliurades als militars nigerians als afores de la ciutat.

Les nenes alliberades es troben ara a la ciutat de Banki, a l'estat de Borno, i seran traslladades aquest diumenge al matí a la capital de la regió, Maiduguri, i no a Abuja, com es creia en un primer moment, segons ha publicat el diari 'Nigerian Tribune'.

"Són bones notícies per a nosaltres. Hem estat esperant aquest moment i desitgem que la resta de les nenes segrestades siguin alliberades aviat", ha afirmat el pare de dues de les menors alliberades. Enoch Mark.

Les 82 nenes alliberades formen part del grup de 270 que Boko Haram va segrestar l'abril de 2014 en un institut de secundària a Chibok, 50 de les quals van aconseguir fugir immediatament després del segrest. L'organització en va alliberar 20 a l'octubre després d'arribar a un acord gestionat pel Comitè Internacional de la Creu Roja.