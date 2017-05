Boko Haram allibera 82 nenes segrestades a Nigèria fa tres anys

El grup jihadista nigerià Boko Haram ha alliberat aquest dissabte 82 de noies de les gairebé 200 que encara mantenia segrestades des d'abril de 2014. Les joves, alumnes d'una escola de secundària de la localitat nigeriana de Chibok (nord-est), es troben a Banki, a prop de la frontera entre Nigèria i Camerun, segons el canal Al Jazeera.

El 14 d'abril de 2014 una desena de camionetes amb cinquanta terroristes armats va irrompre a la localitat de Chibok, al nord-est del país, calant foc a edificis públics i habitatges. Després de sembrar el caos, es van dirigir a l'escola residència de la població i van capturar a les menors. L'octubre passat, van ser alliberades 21 de les nenes i al gener una altra amb un nadó.

Algunes de les aproximadament 57 nenes que en els següents dies van aconseguir escapar, van alertar que les ostatges més joves patien fins a 15 violacions al dia i que els segrestadors les estaven obligant a convertir-se a l'Islam. També van explicar que els amenaçaven amb degollarlas si es negaven a seguir les seves instruccions i altres, per la seva virginitat, van ser venudes per 2.000 naires (menys de 10 euros) o lliurades com a esposes a líders de la secta.

Boko Haram va adquirir notorietat internacional, fins i tot abans de vendre com una franquícia de l'Estat Islàmic (EI) a l'Àfrica en declarar el seu propi califat islàmic al nord del país. Actualment també ostenta el rècord de ser el grup terrorista més despietat del continent, amb més de 20.000 morts i un milió de desplaçats.