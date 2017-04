Boris Johnson cancel·la la seva visita a Moscou pel suport rus a Al-Assad

El ministre britànic d'Afers Exteriors, Boris Johnson, ha anunciat que no visitarà Moscou, com estava previst que ho fés dilluns que ve, perquè la defensa per part del Kremlin del règim de Baixar al-Assad després de l'atac amb armes químiques li sembla "deplorable". Johnson s'havia de reunir amb el seu homòleg rus, una trobada que no es produïa des del 2012.

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad