Lula da Silva tornarà a optar a la presidència

L'expresident del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha reivindicat aquest dimecres la seva innocència durant una declaració de cinc hores davant el jutge, i ha transformat aquesta cita en un acte polític, on ha anunciat públicament que es prepara per competir per la presidència el 2018.

Lula va negar, durant la declaració, ser el propietari d'un tríplex al litoral de l'Estat de Sao Paulo que suposadament havia estat comprat per la constructora OAS perquè l'utilitzés l'expresident i la seva família a canvi de favors quan Lula estava al poder (2003-2010).

"No vaig sol·licitar, no vaig rebre, no vaig pagar cap tríplex. No tinc cap apartament a Guaraujà", ha declarat Lula davant del jutge Sergio Moro, responsable de les investigacions pel cas de la petroliera Petrobras, que afecta molts líders del Partit dels Treballadors, on també milita l'expresidenta Dilma Rousseff.

Segons els vídeos de la declaració divulgats a la premsa, Lula ha admès que havia visitat el tríplex perquè la constructora OAS volia vendre-li, però ha dit que mai va tenir la intenció de comprar-lo.

L'expresident brasiler va estar prestant declaració durant cinc hores en qualitat d'imputat per haver rebut, suposadament, suborns per valor d'un milió d'euros de part d'OAS, que volia, a canvi d'aquests favors, sortir beneficiada amb contractes amb l'empresa petroliera estatal Petrobras.

Segons la Fiscalia, OAS va comprar l'apartament que havia de ser utilitzat per Lula, va fer reformes i va pagar l'emmagatzematge dels béns de l'expresident durant els seus vuit anys de govern.

Acte polític

Però Lula ha acabat girant la truita en el seu favor: després de la declaració ha sortit al carrer al centre de Curitiba, on l'esperaven més de 1 0.000 persones per donar-li el seu suport.

"Estic viu i preparant-me per tornar a ser candidat a la presidència", ha dit davant els seus seguidors.

Seguidors de Lula, aquest dimecres. / Paulo Whitaker / REUTERS

"Tinc més ganes que mai de ser candidat. Mai abans a la història del Brasil ningú no havia estat tan perseguit. Però si algun dia cometo algun error, no vull ser jutjat per la Justícia, sinó pel poble brasiler", va dir Lula, acompanyat en tot moment de Rousseff, que just fa un any va ser destituïda.

Des de llavors, al Brasil, hi governa l'antic soci de coalició de Rousseff, el liberal Michel Témer.

Tot i aquest escàndol de corrupció, Lula apareix, segons les enquestes, com el líder més ben valorat del país, i és el millor posicionat per guanyar la presidència en les eleccions del 2018.