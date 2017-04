La pàgina 'online' de registre de vot pel Brexit podria haver estat piratejada

Poc abans que s’acabés el límit per inscriure’s al registre 'online' per votar en el Brexit des de l’estranger, la pàgina oficial per fer-ho es va col·lapsar. El Govern britànic, llavors, va decidir prorrogar el temps per registrar-se i va culpar els joves de deixar les coses per última hora.

Aquest dimecres, però, la història ha fet un gir: un comitè d’investigació del parlament del Regne Unit ha publicat un informe en què posa en dubte aquesta seqüència de fets. Segons diu el text, un grup de “pirates informàtics estrangers podrien haver col·lapsat” la pàgina per aturar el seu funcionament normal i influir en el resultat del referèndum.

No ho haurien aconseguit: la nota de Westminster diu que, gràcies a la pròrroga feta pel Govern, tothom qui ho volia va poder inscriure’s a temps.

Precedent als EUA

Per esquivar problemes com aquest, després de la suposada intervenció de pirates russos a les eleccions dels EUA, Holanda va escollir president aquest març de forma tradicional: paper i tinta.