La UE inaugura les negociacions del Brexit

Els líders de 27 socis europeus celebren aquest dissabte la primera cimera oficial sense el Regne Unit per llançar les negociacions del Brexit. La cimera serveix per acordar l'estratègia i les prioritats europees de la negociació amb Londres, que passen per protegir els drets dels tres milions d'europeus que resideixen al Regne Unit i per obligar el govern de Theresa May a pagar una factura que pot arribar als 60.000 milions d'euros.

Els líders han aprovat a quarts de dues de la tarda les línies directrius, després d'un breu debat que demostra un consens total amb el document. De fet, la prioritat a la cimera d'avui és demostrar unitat dels 27 líders davant el Regne Unit a l'hora de donar el tret de sortida de les negociacions. "La qüestió avui és la unitat", ha dit el president de França, François Hollande, que participa al seu últim Consell Europeu.

La posició de partida de la UE s'ha endurit en els últims dies i s'han afegit algunes demandes al document amb les línies generals, com ara l'exigència a May de que atorgui el dret de residència permament als ciutadans comunitaris que portin més de cinc anys vivint al país.

Fermesa amb Londres

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha assegurat que la UE enviarà un missatge de "fermesa" davant el Regne Unit. Els socis han deixat clar que, en contra de la voluntat de Londres, les converses tindran dues fases. La primera serà per acordar la situació dels ciutadans que viuen al Regne Unit i tots els detalls tècnics de la desconnexió i la segona servirà per pactar la futura relació de la UE amb el Regne Unit.

Les agències europees, fora de Londres

La UE també serà inflexible amb les dues agències europees que estan ubicades al Regne Unit, l’Agència Europea del Medicament i l’Autoritat Bancària Europea (EBA). Tot i la voluntat del govern de May de que es quedin a Londres, la UE deixa clar que el Brexit implica la mudança de les dues oficines. Els socis, a més a més, volen fer pagar al Regne Unit els diners que costarà rescindir els contractes de lloguer dels edificis que acullen les dues agències.

Barcelona aspira a acollir l’agència dedicada a la indústria farmacèutica, però tindrà com a rivas almenys una desena de ciutats, com Viena, Amsterdam o Cophenhaguen. Fins a finals d’any no es decidirà a on aniran a parar les agències, però avui hi haurà un primer debat.

Irlanda unida

Els líders europeus han aprovat també un document anex a les línies estratègiques de la negociació en què obren la porta a que Irlanda del Nord pugui integrar-se a la UE en el cas de reunificació, seguint el model de la reunificació alemanya. Amb aquest gest, els socis -inclosa Espanya- admeten que les fronteres internes de la UE no són inamovibles.