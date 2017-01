Brexit, i ara, què?

La sentència atura el Brexit?

No, només el pot retardar. El Tribunal Suprem deixa clar en el dictamen que el seu objectiu és aclarir les formes sobre com engegar el Brexit, no qüestionar si la marxa de la UE s’ha de produir. El tribunal respecta l'arquitectura constitucional britànica però també la voluntat sorgida de les urnes.

Com es tirarà endavant?

Amb la presentació d’una llei ‘ad hoc’. El govern ha anunciat que ho farà en els propers dies, sense concretar exactament quan.

Quin en serà l’enunciat?

Serà “breu i directe”, potser d’una sola frase. Però tot i que el Tribunal Suprem no ha facilitat cap instrucció específica, els advocats del govern creuen que un redactat molt curt pot obrir la porta a noves demandes en el futur.

Quan trigarà el procés legislatiu a completar-se?

És la gran pregunta que, de moment, no té resposta. Dependrà del nombre d’esmenes que es presentin i de com s’abordin en els debats. A mitjans de febrer podria haver passat per la cambra dels Comuns. Des d'aleshores, i fins a finals de març, els Lords haurien de fer-ne l’escrutini i finalment sancionar-la. Amb l’excepció dels representants de l’SNP i els liberal-demòcrates més l'únic diputat dels Verds, els de cap altre grup no retardaran el procés, fet que es veuria com un atac a la democràcia directa. En qualsevol cas, el govern compta amb majoria suficient per resistir aquests i altres embats simbòlics.