Un Brexit “brutal, dur i titànic”

El procés de negociació del Brexit que s’iniciarà amb la invocació de l’article 50 per part del Regne Unit —amb tota probabilitat a finals de març de l’any vinent— serà “ una baralla brutal, dura i titànica” entre Londres i la Unió Europea (UE). Una Unió, però, que no respondrà a un “ únic interès com a conjunt”, sinó en la qual es veuran exacerbats “ els nacionalismes dels diferents Estats”, especialment a l’hora de negociar els futurs nous pressupostos dels 27 (2021-2027), una vegada consumat el divorci britànic. “En qualsevol cas, el resultat serà insatisfactori per a molts. Tant al Regne Unit com a Europa. Massa interessos en joc i interessos molt variats, impossibles tots de satisfer al mateix temps”.

Aquest és el pessimista diagnòstic de Catherine Barnard, catedràtica de legislació europea de l'Escola de lleis de la Universitat de Cambridge, coautora de l’informe de balanç sobre el Brexit elaborat per un grup de 15 acadèmics de l’associació d'estudis The UK in a Changing Europe. La difusió avui de l’estudi coincideix amb els sis mesos des que el Regne Unit va decidir en referèndum sortir de la UE i quan, en teoria, falten 98 dies perquè la primera ministra britànica, Theresa May, invoqui l’article 50 del Tractat de Lisboa, que desfermarà tot el procés. Sempre, és clar, en funció que el calendari previst pel govern no es vegi afectat per la decisió que el Tribunal Suprem ha de notificar durant la segona quinzena de gener, de si és l’executiu o el Parlament qui ha de dir la darrera paraula per obrir les negociacions.

Sis mesos després del Brexit, d’acord amb el judici del també catedràtic Anand Menon del King’s College, de Londres, coordinador del treball de recerca, “ elements claus [sobre el futur del Brexit] queden tossudament sense resoldre”. No només perquè el govern britànic no té un " rumb clar" —la darrera declaració d’intencions de Theresa May és buscar un acord de transició amb la UE—, sinó que “on ens permetran anar-hi els nostres socis només se sabrà un cop s'hagi pitjat el botó de l’article 50”.

Sobre aquest punt concret, un altres dels autors de la investigació, Iain Begg, professor de la London School of Economics (LSE), assegura en conversa amb l’ARA que el moment de feblesa perquè travessa Europa, amb una crisi de refugiats, amb problemes de terrorisme i amb una encara no resolta crisi de l’euro, fa pensar que “ l’opció del 'soft' Brexit [que potser inclouria romandre a dins del mercat únic] serà menystinguda, sobretot perquè en països com Itàlia, França, Holanda i Alemanya es veuria com un incentiu als moviments antieuropeistes”, que podrien intentar solucions a la carta en la seva relació amb la UE.

540x306 Nicola Sturgeon parla sobre les conseqüències del Brexit per a Escòcia, al Parlament d'Edimburg. / RUSSELL CHEYNE / REUTERS Nicola Sturgeon parla sobre les conseqüències del Brexit per a Escòcia, al Parlament d'Edimburg. / RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Del mateix parer és la també professora de la LSE Sara Hagemann, que destaca que “no tots els 27 estats comparteixen les mateixes preocupacions sobre el Brexit”. Però la incertesa política que es viurà a Europa l’any vinent, amb un calendari electoral endimoniat —eleccions a França, Alemanya, Holanda, la república Txeca i potser a Itàlia—, que podria tenir “ significatives conseqüències per a l’estabilitat de l’Eurozona i de la UE en el seu conjunt”, és un dels elements que aconsellen a les institucions comunitàries i als Estats membres “ coordinar una posició comuna”.

Molt poc temps i el futur d’Escòcia

Un dels punts en què coincideixen la majoria dels acadèmics que han elaborat la investigació és que el període de dos anys que hi ha previst per negociar la sortida de la UE és “ molt curt”, en paraules de la catedràtica Catherine Barnard. Entre altres raons perquè els termes del divorci no només s’han d’aprovar pel parlament britànic, sinó perquè també han de ser ratificats pels 27 parlaments dels Estats membres i per la cambra europea.

540x306 Un grup de ciutadans reclama aturar el Brexit, a les portes del Parlament britànic. Un grup de ciutadans reclama aturar el Brexit, a les portes del Parlament britànic.

Encara més complexes són les conseqüències posteriors a la consumació de la sortida de la Unió. En especial quant a la signatura d’acords comercials entre la UE i el Regne Unit. En aquest punt, seguint també l'argumentació de la catedràtica a Barnard, les divisions internes europees podrien accentuar-se, en tant que “ qualsevol pacte no només requeriria la ratificació dels [ja esmentats] parlaments nacionals, sinó també de fins a onze parlaments regionals europeus més”.

L’estudi, en què han participat, entre altres, analistes de gran prestigi de la vida acadèmica britànica, com el professor John Curtice, Michael Keating o Matthew Goodwin, aborda pràcticament tots els fronts que el Brexit sacseja: conseqüències electorals per al Regne Unit, les econòmiques, migratòries, laborals, socials i, també, es clar, constitucionals, relatives als processos de devolució de poders a les anomenades 'home nations'.

Jo Hunt, professora de ciència política de la Universitat de Cardiff, i autora junt amb Michael Keating, catedràtic de la d’Aberdeen, del capítol dedicat a l’impacte del Brexit en les diferents nacions de l’Estat, comenta a l’ARA que és “ altament improbable” que el govern britànic accepti les demandes de l’escocès. Edimburg pretén continuar com membre del mercat únic encara que el Regne Unit no en formi part. “ Això requeriria una devolució de poders tan gran, en matèria d’immigració o quant a la possibilitat d’establir acords internacionals amb altres Estats, que seria gairebé com aconseguir una independència de facto”.

Que la probable negativa sigui el desencadenant d’un segon referèndum d’independència, com advertia aquesta mateixa setmana la primera ministra, Nicola Sturgeon, és, al seu judici, “ més improbable” encara. “Em sembla que és massa d’hora perquè Escòcia celebri un segon referèndum. Qualsevol fet en aquest sentit abans de cinc anys em sorprendria molt. Primer caldrà veure com funciona el Brexit i, un element molt important, com s’estableix, pràcticament, una frontera que no es vol que sigui dura, la d’Irlanda del Nord amb la República, que seria la mateixa que caldria establir entre una Escòcia hipotèticament independent i el que quedés del Regne Unit.”