El Brexit aboca a la incertesa els europeus residents al Regne Unit

Un sentiment “de malestar i d’angoixa”. En la quietud de casa seva, al nord-est de Londres, Mònica Obiols, barcelonina de 49 anys, i Jan-Dinant Schreuder, holandès de la mateixa edat i resident al Regne Unit des que en tenia tres, comparteixen sensacions comunes entre els 3,1 milions de ciutadans de la Unió Europea (UE) des de la victòria del Brexit. Per adonar-se’n, només cal fer un cop d’ull al mur de Facebook de l’organització The3Milions, creada per francesos residents al Regne Unit amb l’objectiu de defensar els seus interessos davant de l’imminent divorci de la UE. Com tots ells, la Mònica i el Jan-Dinant, o el mateix Nicolas Hatton, fundador de The3Milions, oberta a tots els comunitaris, esperen el final de les negociacions entre Brussel·les i Londres. Mentrestant, no paren quiets. Dilluns vinent al Parlament hi haurà una acció de lobi d’aquesta i altres entitats amb l’objectiu de protegir l’estatus legal d’aquest col·lectiu.

El risc de les zones d’ombra

“Ens diuen que tot anirà bé, però…” Mònica Obiols tem les zones d’ombra. De fet, la primera ministra britànica, Theresa May, ha assegurat que prefereix no signar cap acord amb la UE abans que signar-ne un de dolent. No és probable en la majoria dels casos, però, potencialment, tothom amb passaport de la UE podria acabar rebent. Perquè, com també denuncia Hatton, a la pràctica els comunitaris del Regne Unit -la Mònica fa vint anys que hi viu- han esdevingut o podrien esdevenir “moneda de canvi” en el procés d’estira-i-arronsa que s’ha d’obrir les pròximes setmanes.

Si no fos així, potser dimecres passat la Cambra dels Comuns no hauria rebutjat una esmena a la llei del Brexit que demanava garantir la residència permanent als nacionals de la UE establerts al país en el moment del referèndum. D’un dia per l’altre, centenars de milers de persones es podrien trobar a l’avantsala d’uns llimbs legals, en especial si fa menys de cinc anys que són al Regne Unit, termini mínim per poder demanar la residència permanent.

La Mònica i el Jan-Dinant, doncs, ignoren si l’acord final -o la falta d’acord- pot condicionar el cobrament de les pensions que es guanyen cada dia com a professors de primària i secundària en escoles de titularitat pública des de fa quasi dues dècades; o si tindran dret a assistència sanitària en el sistema públic, o, encara més, quina serà la condició legal dels seus dos fills, el Biel i l’Adela, de 15 i 12 anys, tots dos nascuts a Londres. En aquest punt, la situació és gairebé kafkiana. “Si quan van néixer, nosaltres no haguéssim sigut ciutadans de la UE, ara els nostres fills tindrien el passaport britànic, perquè se suposa que hauríem estat aquí legalment establerts. En canvi, ara no sabem què passarà”.

Una dada publicada el mes passat per l’Oficina Nacional d’Estadística ha vingut a afegir neguit al col·lectiu comunitari. Fins ara es creia que hi havia 1,2 milions d’expatriats del Regne Unit a la UE. Els últims números, però, mostren que només són 900.000. D’aquests, 308.805 resideixen a l’estat espanyol i un terç són més grans de 65 anys. Encara que Nicolas Hatton sosté que això “ha de ser irrellevant”, perquè tots són “persones”, Londres té, objectivament, menys raons a donar als seus nacionals que no pas els Vint-i-set, si és que tot plegat acaba anant pel pedregar. El govern espanyol, i encara menys els consolats al Regne Unit, no han recomanat als seus inscrits que prenguin cap mesura de precaució. Suècia, però, sí que ha aconsellat als seus ciutadans que tramitin la residència permanent.

Davant del nou escenari obert el 23 de juny, la Mònica i el Jan-Dinant van adoptar els consells suecs i van iniciar la paperassa. Ell, d’altra banda, ha sabut molt recentment que tenia la residència, d’acord amb un document de mitjans dels anys setanta que guardava la seva mare. Amb tot, oficialment sembla que s’hagi perdut, ja que Interior no té constància que existeixi. En qualsevol cas, i a més d’afiliar-se als liberaldemòcrates -l’únic partit inequívocament a favor de la UE-, l’ha tornada a demanar després d’haver superat l’astorament provocat pel fet que la seva demanda de ciutadania britànica, que va sol·licitar abans del referèndum, fos rebutjada. Per què? Difícil de dir. Entre altres raons perquè la seva germana, més petita, sí que la té.

El malson de la sol·licitud

La Mònica ha fet el mateix per a ella i els dos fills. “Però demanar-la és un malson”, diu. S’entén el perquè del comentari quan es fa un cop d’ull al formulari i a les preguntes que fa el ministeri de l’Interior als demandants. Per exemple: “Quantes vegades ha entrat i sortit del país durant més de 24 hores des que viu a la Gran Bretanya?” “Com puc recordar-ho, si fa vint anys que soc aquí?”, es pregunta ella.

L’ajut dels funcionaris del Home Office no ha sigut gens diligent, tampoc. “Quan vaig trucar per demanar què havia de fer, em van preguntar que per a què la volia. Ningú no semblava realment tenir idea de quina paperassa calia fer”, afegeix el Jean-Dinant. Ara per ara, tots dos han lliurat els passaports a les autoritats d’Interior. Estan a l’espera que els responguin. Podrien arribar a estar indocumentats fins a sis mesos. Algunes denúncies fetes pels funcionaris que han d’atendre les sol·licituds, però, asseguren que amb el volum actual de peticions -per sobre de 100.000 després del Brexit- i les 85 pàgines de formulari que cal revisar, poden trigar 41 anys a donar-hi sortida.

Una burocràcia kafkiana per regularitzar la situació

El que comenten Mònica Obiols i Jan-Dinant Schreuder sobre la kafkiana demanda de documentació per obtenir la residència afecta tothom. En conversa amb l’ARA, el periodista i activista polonès Jakub Krupa, corresponsal al Regne Unit de l’Agència Polonesa d’Informació i del setmanari degà de la premsa d’aquell país, Przekrój, referma l’absurditat del sistema. El cas dels polonesos crida especialment l’atenció perquè, d’acord amb l’estadística, al Regne Unit n’hi ha més, 916.000, que no pas britànics a la UE. “La majoria dels polonesos que hi ha al país -diu Krupa- viuen aquí des de fa més de cinc anys, condició imprescindible per demanar la residència. Però com que abans no calia res, molts no tenen documentació per poder demostrar-ho.

El procés, de fet, es desenvolupa en un “ambient deliberadament hostil”, en paraules de l’advocat Andrew Tingley, soci de la firma Kingsley Napley LLP, especialitzada en immigració. “El procediment és complicat i difícil, i planteja un gran nombre de problemes per a la gent que vol fer la sol·licitud -rebla Krupa-. És gairebé literalment impossible omplir les 85 pàgines sense comptar amb el consell d’un advocat, cosa que té un cost que planteja problemes als immigrants amb menys recursos”.