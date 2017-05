British Airways esperar operar els vols desde Londres d'aquest diumenge però els retards continuen

El caos que va provocar aquest dissabte la caiguda del sistema informàtic de British Airways als aeroports londinencs de Heathrow i Gatwick -i que va afectar passatgers arreu del món- continua. La companyia ha assegurat aquest diumenge que treballa per a restablir "gairebé tots els seus serveis", mentre augmenten les queixes de passatgers que han perdut les seves maletes.



En un comunicat, l'aerolínia explica que espera operar "un servei quasi normal a Gatwick i recuperar la majoria de serveis des de Heathrow" i per evitar les aglomeracions de gent i les llargues cues que es van formar dissabte als aeroports demana a la gent que no hi vagi si la sortida del seu vol no ha estat confirmada.

Please don't travel to the airport today, 28 May, unless you have a confirmed booking. Check your flight status here https://t.co/rwEDLdx8me — British Airways (@British_Airways) 28 de maig de 2017

"Lamentem profundament l'enorme trastorn causat als clients dissabte i entenem que l'experiència ha estat frustrant", diu el comunicat i afegeix que estan fent reemborsaments i noves reserves per a propers vols per als passatgers que no han pogut volar.

Un error informàtic suposadament provocat per un problema de subministrament elèctric -això diu l'aerolínia- va fer caure el sistema operatiu de British Airways a nivell global: van haver de cancel·lar tots els seus vols desde Londres i això va causar el caos a aeroports de tot el món, entre ells els de Barajas i El Prat, on es van anul·lar en total sis vols.

A Gatwick, al sud de Londres, les pantalles informatives mostraven aquest diumenge alguns vols preparats per a sortir, mentre que a Heathrow, a l'oest de la capital, encara assenyalaven cancel·lacions. Un portaveu d'aquest últim aeroport ha assegurat que hi haurà "retards i més vols suspesos aquest diumenge" i l'aerolínia ho justifica perquè que com a conseqüència de la fallida "els avions i les tripulacions estan fóra de posició a tot el món".

Mentre tot això passa, les xarxes socials s'omplen de queixes de passatgers que han quedat atrapats o a qui han perdut l'equipatge. Entre ells, el músic Charles Trippy, baixista del grup de rock dels EUA "We The Kings", a qui han perdut el baix que necessita per tocar en un festival de música aquest mateix diumenge.

Dear @British_Airways please find my bass. It’s getting frustrating that you don’t know where it is. I kinda need it for work. No big deal 🙁 — Charles Trippy (@CharlesTrippy) 28 de maig de 2017

Un altre afectat és Terry Page, de 28 anys, que va volar dissabte des de Heathrow a Texas i quan l'avió va aterrar va descobrir que ell i altres cinquanta passatgers no tenien maletes i que British Airways els deia que no sabia on eren.