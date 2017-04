Brussel·les expedienta Orbán per vetar la universitat de Soros

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres l ’obertura d’un expedient contra Hongria per la seva llei de reforma educativa que posa en dubte la continuïtat de la Universitat Centroeuropea (CEU), a Budapest, i finançada pel filàntrop George Soros. Brussel·les ha enviat una carta al polèmic primer ministre, Viktor Orbán, per notificar que la llei sobre educació aprovada aquesta setmana i que, previsiblement, entrarà en vigor a l'octubre, és contrària a la normativa europea.

“Després d’una anàlisi legal en profunditat sobre la Llei Hongaresa d’Educació Superior, la Comissió Europea ha conclòs que la legislació no és compatible amb les llibertats fonamentals del mercat interior. En particular, la llibertat de préstec de serveis i la llibertat d’establiment, però també el dret a la llibertat educativa i a l’educació”, ha conclòs el vicepresident de la Comissió Europea per l’Euro, Valdis Dombrovskis.

L’executiu comunitari recorda que el dret a l’educació forma part d’un dels drets de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El govern hongarès tindrà ara un mes per respondre a les acusacions de l’executiu comunitari. Si la resposta es considera insuficient, el cas pot arribar fins a el Tribunal de Justícia de la UE.

El cas ha aixecat veus contràries a la Comissió Europea, i que han mostrat la seva preocupació per la nova norma que afectarà especialment a la Universitat Centroeuropea, ja que amb la reforma s’obliga totes les universitat estrangeres que operin a Hongria a tenir un campus en el seu país de origen, i la CEU amb seu a Nova York, no la té.

Per altra banda, l’executiu segueix en converses perquè Budapest rectifiqui la seva polèmica llei sobre asil, així com la consulta que va llançar el govern hongarès a principis d’abril sota el lema ‘Stop Brussels’ en què carrega contra el què consideren una intervenció excessiva de Brussel·les en qüestions nacionals, com migració.