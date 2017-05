Buscant les víctimes a les xarxes socials

“Sisplau, que algú que m’ajudi a trobar la meva germana petita. Necessitem que torni a casa, volem sentir la seva veu”, escrivia a Twitter Scott Rutherford, amb el hashtag #MissinginManchester (desapareguda a Manchester), que buscava la seva germana Chloe, de 17 anys.

Les xarxes socials es van convertir ahir en el recurs de l’ampolla del nàufrag. Molts familiars, desesperats, van recórrer a Twitter i Facebook per intentar localitzar molts nois i noies que van acudir al fatídic concert d’Ariana Grande dilluns a la nit al Manchester Arena i que ahir encara no sabien on eren.

La mare d’Oliva Campbell, una noia de 15 anys, va explicar a la cadena britànica BBC que no havia tingut notícies de la seva filla des de les 20.30 de dilluns. “Era al concert, em va dir que acabava de veure la banda de teloners i que s’ho estava passant superbé. Fins i tot em va donar les gràcies per haver-la deixat anar-hi”, va declarar emocionada. “Hi va anar amb el seu amic Adam. A ell l’hem trobat en un dels hospitals. A ella encara no”, va lamentar.

Sens dubte, l’atac de dilluns a la nit va ser contra “els més innocents i els més vulnerables, que havien de viure una de les nits més emocionants de la seva vida”, va destacar la primera ministra britànica, Theresa May, en la seva compareixença d’ahir al matí davant de Downing Street.

En efecte, el concert d’Ariana Grande així ho propiciava: la nord-americana té milers de seguidors, la majoria adolescents i joves, que es van desplaçar d’arreu de les illes britàniques fins a la capital del nord d’Anglaterra per veure-la.

La primera víctima mortal que va ser identificada, de les fins ara vint-i-dues que s’han registrat, és Georgina Callander. Tenia 18 anys i estudiava sanitat i assistència social en una universitat de les rodalies de Manchester.

El primer concert

La segona víctima, una criatura de només 8 anys, Saffie Rose Roussos, havia sortit dilluns a primera hora de la tarda de l’escola primària Tarleton, al comtat de Lancashire, on feia quart curs, per assistir al concert del Manchester Arena. Era la primera vegada que anava a veure la seva cantant preferida. Destrossat en conèixer la notícia del seu tràgic final, el director del centre declarava a diversos mitjans de comunicació britànics que es tractava d’una “nena molt maca en tots els sentits de la paraula, estimada per tothom”. “Innocents”, els havia anomenat també Theresa May. El tercer mort d’ahir, fins al moment de tancar aquesta edició impresa, identificat per la policia era John Atkinson, de 28 anys.

Entre els ferits, que estan ingressats en vuit hospitals del Gran Manchester, n’hi ha dotze que són menors de setze anys. Alguns estan en estat greu.

Exabrupte a Twitter

En un context tan dramàtic com el que s’està vivint a Manchester i al Regne Unit des de dilluns a la nit, accentuat encara més per l’edat de les víctimes, les passions més baixes es van disparar entre alguns comentaristes de la premsa britànica. Va ser el cas de la periodista Katie Hopkins, excandidata al Parlament Europeu l’any 2009 pel UKIP, que fa les delícies dels lectors més extremistes en les seves col·laboracions del Daily Mail. Ahir va banalitzar l’Holocaust en assegurar, a través del seu compte de Twitter, que davant l’atrocitat viscuda calia una “solució final”. En adonar-se del que havia escrit, va esborrar el tuit i va rectificar dient que “davant dels 22 morts, i una xifra en augment, el que cal és una solució veritable”. Quina?

L’ànim de venjança, però, no va ser el que va presidir la vetlla que va tenir lloc ahir al vespre al davant de l’edifici del City Council de la ciutat, a Albert Square, en una tarda en què el sol i una lleugera brisa feien companyia a parts iguals.

Andy Burnham, el nou alcalde de la ciutat sorgit de les eleccions del maig passat, va fer una “crida a la unitat i a la fortalesa de totes les comunitats d’una ciutat multicultural” en què es parlen gairebé dos centenars de llengües, com recordava a aquest periodista fa uns mesos Richard Leese, el cap de l’autoritat metropolitana del Gran Manchester, en una entrevista per al diari ARA.

Ariana Grande suspèn la gira que l’havia de dur a Barcelona

La cantant nord-americana Ariana Grande va decidir suspendre la gira que l’havia de portar a Barcelona el pròxim 13 de juny en un concert al Palau Sant Jordi. “Destrossada. Des del fons del cor. Ho sento molt. No tinc paraules”, va escriure al seu compte de Twitter després de l’atac. Amb només 23 anys, Grande és una estrella del pop, amb un públic sobretot adolescent, que arrossega 182 milions de seguidors a les xarxes socials. L’any passat, amb el seu treball Time va ser nomenada una de les 100 persones més influents del món, i aquest any tenia en agenda una gira per Europa, Amèrica i Austràlia.

Grande també ha sigut notícia per les seves opinions. El 2015 va criticar la “misogínia” d’alguns mitjans de comunicació perquè només parlaven de les relacions i la vida sexual de les actrius en comptes d’explicar qui eren com a persones.