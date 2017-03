La CDU de Merkel s’imposa a Saarland i desinfla l’efecte Schulz

L’any electoral ha començat amb el vent a favor per a Angela Merkel. La Unió Democratacristiana (CDU) de la cancellera alemanya va guanyar, d’una manera més clara del que s’havia pronosticat, les eleccions regionals a Saarland. Els resultats a les urnes del land més petit del país que no és una ciutat estat amenaçaven de convertir-se en un gran problema per a la líder conservadora sis mesos abans de les legislatives. Però qui va acabar desinflat durant la primera nit electoral del 2017 a Alemanya va ser el Partit Socialdemòcrata (SPD).

L’anunciat efecte Schulz, en referència a Martin Schulz, l’expresident del Parlament Europeu que fa una setmana va recollir un 100% de suport de les bases del partit en la seva coronació com a líder i candidat a canceller de l’SPD, no va tenir cap gran influència en aquests primers comicis.

La CDU es va imposar amb un 41% de suport, segons el còmput aproximat de vots a l’hora de tancar aquesta edició. Això significa una millora de 5,8 punts i, sobretot, un alleujament per a tot el partit de Merkel. Els democratacristians mantenen el càrrec de ministre-president a Saarland des de fa 18 anys però, tot i que la candidata local, Annegret Kramp-Karrenbauer, és molt popular i valorada, temien quedar desbancats del govern de Gran Coalició que formaven amb l’SPD perquè els socialdemòcrates, impulsats per Schulz, havien avisat que ja no es conformaven sent els socis menors de l’executiu sinó que, si era possible una aliança governamental, es plantejaven pactar amb l’Esquerra. Aquest hauria sigut el primer pacte roig-roig en un estat federat de l’oest d’Alemanya, però, al capdavall, les dues formacions plegades no arriben -segons el còmput aproximat de vots- a la majoria de 51 escons del Parlament de Saarland. L’SPD, representat per l’actual ministra regional d’Economia, Anke Rehlinger, va sumar un 29,5% dels vots (-1,1%), mentre que l’Esquerra de l’exsocialdemòcrata Oskar Lafontaine va quedar-se en el 13% de suports (-3,1%).

Cursa de llarga durada

Des de Berlín, l’SPD va procurar encaixar la decepció sense parlar de desinflament de l’efecte Schulz. “Si n’hi ha, llavors és en el sentit que hi ha hagut més electors mobilitzats”, va indicar el president socialdemòcrata en referència al 71% de participació electoral registrat. “Aquest vespre no hem aconseguit el nostre objectiu, però això no significa que no puguem aconseguir-lo més endavant. El nostre objectiu és que hi hagi un canvi polític en la política federal. Això és una cursa de llarga durada i no cap esprint”, va animar-se Schulz.

L’eufòria es va concentrar, però, a la Unió Democratacristiana de Merkel. “L’SPD no avança. El resultat a Saarland demostra que els ciutadans es decideixen per l’estabilitat i la fiabilitat i alhora això és un clar rebuig a [una eventual aliança federal] roig-roig-verd”, va celebrar el secretari general democratacristià, Peter Tauber.

“Ni en els somnis més agosarats”

La candidata local Kramp-Karrenbauer, citada com una “mini-Merkel” per la premsa alemanya per la confiança que rep de la cancellera i per com s’hi assembla en el seu estil sobri i pragmàtic, va admetre que “ni en els somnis més agosarats” podia imaginar-se un resultat tan clar. D’altra banda, es trobava en l’atzucac que només podia pactar amb l’SPD per mantenir-se en un càrrec de ministra-presidenta que ostenta des del 2011.

En la dura lluita entre la CDU, l’SPD i l’Esquerra per formar govern a Saarland hi han quedat diluïts els partits més petits. Els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD) van aconseguir entrar al Parlament regional per primer cop amb un 6 % dels vots, segons el recompte aproximat de vots. Aquest èxit queda lluny del que van aconseguir l’any passat en cinc estats federats, on van aconseguir xifres de suport de dos dígits i van erigir-se a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Saxònia-Anhalt en la segona força més votada. El sòlid establiment de l’Esquerra de Lafontaine i el fort sentiment europeu de Saarland, land del sud-est fronterer amb França i Luxemburg, poden explicar en part els discrets resultats dels populistes de dretes.

Un respir per a Merkel

Segons els primers resultats provisionals, els Verds, amb tot just un 4,5% de vots, i els Pirates, amb un 1%, perdrien la seva representació parlamentària a Saarland. Els liberals de l’FDP (3%) tampoc entrarien al Parlament regional.

Les eleccions generals no es decideixen al març ni en el petit -800.000 electors- i endeutat Saarland, ni al maig a les urnes de Schleswig-Holstein i del Rin del Nord-Westfàlia, sinó en les últimes setmanes. Com declarava Schulz ahir al vespre a la cadena alemanya ZDF: “En termes futbolístics, anem 1-0, però qualsevol partit dura almenys noranta minuts”. Però la cancellera, Angela Merkel, ja pot somriure: la CDU comença l’any electoral ben engrescada.