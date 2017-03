La CDU de Merkel guanya clarament les eleccions regionals al Sarre

Victòria sorprenentment clara per a la Unió Democratacristiana (CDU) d’Angela Merkel en les eleccions regionals del Sarre, el land més petit d’Alemanya que no és una ciutat-estat. El partit de la cancellera respira alleujat després que el primer pronòstic amb urnes tancades l’hagi confirmat com a força més votada, amb un 41% (+5,8%) de suport.

Les darreres enquestes havien augurat un frec a frec amb el Partit Socialdemòcrata (SPD), però els resultats efectius provisionals apuntarien que aquesta formació es quedaria amb un 29,5% (-1,1%) dels vots i només podria mantenir-se en el govern regional de nou com a soci menor de la CDU.

D’aquesta manera, l’anomenat efecte Schulz, en referència a les enormes expectatives que havia aixecat Martin Schulz, flamant líder i candidat a canceller de l’SPD, no s’ha vist reflectit de cap manera influent en la primera cita electoral de l’any.

Per primer cop s’havia plantejat l’SPD pactar amb l’Esquerra (13%) en aquest land si això hagués servit per obtenir una majoria dels 51 escons del Parlament del Sarre. Segons el primer pronòstic anunciat per la televisió pública ARD totes dues formacions arribarien plegades a un nombre insuficient de representants, concretament 24, els mateixos que la CDU tota sola.

Els primers resultats provisionals confirmarien que els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD), amb un 6%, entrarien per primer cop al Parlament del Sarre, mentre que els Verds (4,5%), els liberals de l’FDP (3%) i els Pirates (1%) es quedarien sense representació parlamentària.