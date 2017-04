Cap al camí del sultanat

Sempre hi ha hagut un consens entre els turcs que diu que la Constitució del 1982, redactada i aprovada pels líders del cop militar d’aquell any, hauria de ser reformada. Però cap partit polític des de llavors no ha sigut capaç d’aconseguir una majoria prou gran per iniciar el procés. Si s’aprova el referèndum d’avui, però, sí que hi haurà canvi. Tanmateix, el paquet d’esmenes per reformar 18 articles de la carta magna, aprovat per majoria de l’AKP (Partit de la Justícia i el Desenvolupament) i l’ultranacionalista MHP (Partit del Moviment Nacionalista), ha sigut titllat d’anticonstitucional per la resta de l’oposició parlamentària. En realitat, el canvi més important és que el sistema parlamentari turc es convertiria en un sistema presidencialista que donaria al president Recep Tayyip Erdogan un poder il·limitat, ja que el poder executiu i el legislatiu es concentrarien en un sol home.

Per als defensors del no, el referèndum està dissenyat per complir estrictament les ambicions de poder d’Erdogan. “En un sistema democràtic no existeix la idea que no hi hagi una separació de poders. Amb la reforma, eliminant la figura del primer ministre, el president tindrà el poder executiu i el legislatiu. No és que anem en contra de la figura d’Erdogan, estem en contra d’un canvi cap a un règim autoritari, que és del tot contrari als principis de Kemal Atatürk”, denuncia a l’ARA Bekir Özcan, president de districte del Partit Republicà del Poble (CHP), fundat pel mateix Atatürk.

“Les esmenes constitucionals han de ser redactades amb un consens social i polític. Si la meitat de la societat està dient que sí i l’altra meitat està dient que no, aquesta reforma divideix la societat i, per tant, és anticonstitucional”, insisteix Özcan. El dirigent del CHP critica que des que va començar el procés per aprovar les 18 esmenes constitucionals “no hi hagut joc net”. “Hi ha hagut tota mena d’irregularitats durant les sessions parlamentàries per aprovar les reformes. Fins i tot s’ha arribat a baralles físiques. Quina imatge donem al món, que veu que uns diputats es barallen a cops de puny? Ha sigut molt vergonyós”, lamenta el polític socialdemòcrata.

Una altra de les pors de l’oposició és que el president pugui, a més, aconseguir el poder judicial. Tot i que des de la campanya de l’AKP es ressalta la independència judicial, segons la reforma constitucional el cap d’estat podrà nomenar quatre dels tretze membres del Consell Suprem, a més del ministre de Justícia i el seu secretari d’estat, que formen també part d’aquest organisme, encarregat de nomenar els jutges i fiscals. Sense aquests poders, Erdogan va purgar la judicatura després del cop d’estat fallit del juliol passat i es va desfer de 140 jutges del Suprem, cinc d’ells responsables del ministeri de Justícia.

Tot i que la societat turca està dividida entre el sí i el no, el sentiment nacionalista està aflorant aquests dies, cosa que jugaria a favor d’Erdogan. La campanya antireferèndum a Europa i les teories conspiratives que acusen els grups independentistes prokurds o pro-Gülen, protegits pels països de la UE -una retòrica molt utilitzada en el discurs de campanya de l’AKP-, han calat entre els joves. El missatge que Occident està contra Turquia i l’islam ha motivat els joves votants turcs, que, en definitiva, prefereixen una Turquia forta que una de democràtica.

Enganyats per la Unió Europea

No és només la societat turca la que se sent enganyada per la Unió Europea, sinó també els partits polítics nacionalistes o d’esquerres. “La UE ha demostrat que no és de fiar, que vetlla pels seus propis interessos. Fa un any va reconèixer els èxits d’Erdogan i el seu govern cap a una obertura democràtica, i ara han donat l’esquena a Turquia”, afirma Özcan.

La seva visió és pessimista: “La política internacional d’Europa, en definitiva, no canviarà si guanya o perd Erdogan. No ens volen a Europa”. “Quan Erdogan diu als turcs que els membres de la UE estan traint Turquia i retardant-ne l’adhesió, els seus comentaris són creïbles i atractius”, reconeix el líder opositor.

El president del CHP espera que guanyi el no. “Hem estat treballant pel no. Crec que si no hi ha frau perdrà Erdogan. I aquest serà el principi de la fi de l’AKP”, anhela.

Des de la campanya del sí les coses es veuen molt diferents. L’islamista AKP defensa que el referèndum no és una cosa nova, que el canvi es prepara des de fa anys. “Fa 5 anys que vam proposar el canvi al sistema presidencial i només quan l’MHP [ultraconservador] va començar a donar-nos suport, vam poder començar a preparar la idea de celebrar aquest referèndum”, explica a l’ARA el parlamentari de l’AKP Mustafà Sentop.

“Des de la declaració de la república, fa 94 anys, hi ha hagut 65 governs al poder i això vol dir que el país no era estable. Calia un canvi de govern. L’AKP governa des de fa 12 anys i sempre hem dit que la nostra intenció era canviar cap a un sistema presidencial, perquè portarà l’estabilitat. Per això cal el referèndum”, assegura Sentop. El parlamentari està convençut que guanyarà el sí. “No és possible que guanyi el no. Aquest canvi és obligatori. N’estem convençuts. Des del 1961, els presidents han tingut una representació simbòlica. Sempre han sigut elegits pel Parlament i el vot dels ministres. Però el 2007, per primera vegada, la població turca va triar el seu president de manera democràtica”, detalla el líder de l’AKP, que afegeix: “I ara deixem que la gent torni a votar pel canvi”.

No obstant això, l’ambient en el qual s’ha desenvolupat tot el procés no és el més democràtic. Des del cop d’estat fallit del juliol de l’any passat, Turquia està sota l’estat d’excepció. Milers d’intel·lectuals, periodistes, opositors i líders polítics han acabat arbitràriament a la presó. Justament per aquesta raó, molts dels votants indecisos podrien votar avui a favor de la reforma proposada per Erdogan, per por a la inestabilitat.