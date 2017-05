El cap de premsa de la Casa Blanca s'amaga dels periodistes rere una mata i encén les xarxes

Als Estats Units, ja és la icona que representa el controvertit acomiadament del cap de l'FBI, James Comey. La imatge de Sean Spicer amagat rere uns arbusts per no haver de fer declaracions davant els periodistes que, després de conèixer la notícia, van córrer cap a la Casa Blanca.

Segons el 'Washington Post', Spicer es va passar varis minuts ocult rere una mata fins que una de les seves assistents van sortir a parlar amb els periodistes que l'esperaven i els va dir que el cap de premsa respondria a les seves preguntes si no el filmaven. Només llavors Spicer va sortir del seu amagatall.

"Apagueu les llums. Ens n'encarregarem d'això... però podeu apagar les llums?", hauria dit el responsable de comunicació segons el diari nord-americà. Després va respondre les preguntes, vacil·lant i frustrat, apunta el Post.

Les xarxes socials s'han fet ressò de l'episodi, entre l'enuig i la burla.

. @PressSec Sean Spicer reportedly hid in bushes to avoid reporters following controversial James Comey firing https://t.co/RrhdZd9IZi pic.twitter.com/KYnV1hZSYV